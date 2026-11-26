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Mantan pelatih Bayern Munich, Pep Guardiola, mengenang masa suksesnya bersama klub tersebut dan mengungkap masalah yang dihadapinya saat pertama kali datang.

Pelatih asal Catalunya itu membawa Barcelona meraih banyak gelar dari 2008 hingga 2012, lalu mengambil cuti setahun sebelum bergabung dengan Bayern Munich pada 2013. "Tantangan terbesar sekaligus tersulit adalah meninggalkan Barcelona dan pindah ke Jerman setelah Bayern Munich meraih treble di bawah Jupp Heynckes," kata Guardiola kepada RomarioTV. "Saat itu sulit meyakinkan para pemain tentang gagasan saya, bukan karena mereka tidak bersedia, melainkan karena mereka baru saja meraih treble."

Menurutnya, situasi yang ia temui di Barcelona lima tahun sebelumnya, setelah dipromosikan dari pelatih tim junior menjadi pelatih kepala, sama sekali berbeda: "Ketika saya mengambil alih Barcelona, tim itu baru menuntaskan musim dengan selisih 18 poin dari Real Madrid. Jika Anda datang ke sebuah tim dalam situasi seperti itu, para pemain biasanya lebih memperhatikan Anda karena sebelumnya hasil mereka tidak bagus dan mereka menginginkan perbaikan."

Situasinya berbeda dengan tim yang baru saja menjuarai Liga Champions, Bundesliga, dan DFB-Pokal. "Apa lagi yang bisa dimenangi?" tanya Guardiola. "Meraih lebih dari itu praktis tidak mungkin."

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Meski demikian, ia mendapat "bantuan besar" dari sejumlah pemain dalam situasi tersebut. Guardiola menyebut kapten saat itu, Philipp Lahm, serta Toni Kroos, Manuel Neuer, dan Thomas Müller, yang kemudian menjadi rekan setim Lahm saat menjuarai Piala Dunia.

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Pep Guardiola ingin membawa Neymar ke Bayern Munich

Guardiola juga membenarkan bahwa ia ingin membawa Neymar, bintang yang tengah naik daun dan saat itu masih bermain untuk Santos di Brasil, ke Munich. "Saat itu beredar rumor bahwa Neymar akan bergabung dengan Barcelona. Namun, ada juga kabar bahwa transfernya belum sepenuhnya rampung. Saya duduk bersamanya di sebuah ruangan dan berusaha meyakinkannya untuk bergabung dengan Bayern Munich. Kami sedikit berbicara tentang sepakbola, tetapi pada akhirnya ia memilih Barcelona."

Saat itu Neymar membutuhkan biaya transfer yang sangat besar, yang kabarnya akhirnya mencapai sekitar 88 juta euro. Angka tersebut jauh terlalu tinggi bagi Bayern Munich pada masa itu. Uli Hoeneß, yang kala itu menjabat presiden sekaligus ketua dewan pengawas, sudah menjelaskan pada musim panas tersebut: "Guardiola punya keinginan tertentu untuk mendatangkan seorang pemain muda Brasil. Namun, pada masa lalu kami tidak terlalu berhasil dengan pemain muda Brasil." Menurutnya, penyebabnya adalah sulitnya beradaptasi dengan budaya dan iklim. "Jika Anda kemudian mendatangkan pemain dengan harga 20 atau 30 juta euro atau lebih, situasinya menjadi sangat sulit. Kami mengalaminya dalam kasus Breno."

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Alih-alih mendatangkan Neymar, Bayern Munich merekrut Mario Götze dari rival liga mereka, BVB, pada 2013 dengan biaya transfer tetap sebesar 37 juta euro. Thiago, pemain yang diinginkan Guardiola, juga datang dari Barcelona. Ia dibeli seharga 25 juta euro, bertahan selama tujuh tahun di Bayern Munich, dan terbukti menjadi rekrutan yang sangat sukses.

Guardiola bekerja selama tiga tahun di Munich . Di bawah arahannya, Bayern Munich mencetak banyak rekor dan meraih banyak gelar, termasuk tiga gelar juara Bundesliga dan dua DFB-Pokal. Namun, mereka gagal meraih pencapaian puncak berupa gelar Liga Champions.

Getty Images

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Pada 2016, Guardiola, yang kini berusia 55 tahun, meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir dan bergabung dengan Manchester City. Ia bertahan di sana selama sepuluh tahun dan kembali membangun era yang sangat sukses. Saat ini ia tidak terikat dengan klub mana pun dan tengah mengambil jeda secara sukarela. Ada kemungkinan besar ia selanjutnya akan menangani sebuah tim nasional .