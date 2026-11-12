Bagikan Ikuti GOAL di Google

Kylian Mbappe, bintang timnas Prancis, memutuskan untuk membalas kritik yang menerpanya dalam beberapa jam terakhir dengan caranya sendiri.

Iklan

Kylian Mbappe, bintang timnas Prancis, memutuskan untuk membalas kritik yang mengarah kepadanya dalam beberapa jam terakhir, dengan caranya sendiri.

Kylian Mbappe mendominasi perhatian media kemarin, menjelang laga Prancis di UEFA Nations League melawan Italia.

Surat kabar "L'Equipe" membuka kemarin dengan merilis laporan yang mengisyaratkan bahwa hubungan antara kapten timnas Prancis dan pelatih barunya, Zinedine Zidane, mungkin tidak seideal yang terlihat.

Perkembangan terus berlanjut dengan pengumuman Federasi Sepakbola Prancis mengenai absennya Mbappe dari latihan.

Iklan Iklan

Laporan awal sempat mengisyaratkan bahwa penyerang Real Madrid itu "menjalani perawatan", sebelum disebutkan ia mengalami cedera tarikan pada hamstring, dan polemik ini berakhir dengan dipastikannya absennya pemain nomor 10 Prancis itu dari laga malam ini, dengan catatan bahwa ia tidak akan dicoret dari pemusatan latihan timnas.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya ITA UEFA Nations League A 14.45 FRA

Ketegangan krisis kian meningkat setelah muncul kabar bahwa Mbappe ingin kembali ke Madrid, dan pesawat pribadinya telah menunggunya, tetapi Zidane menolak langkah tersebut.

Mbappe tidak menunggu lama untuk membalas rumor-rumor tersebut, di mana ia mengunggah fotonya melalui akunnya di "Instagram" hari ini, Kamis, saat menaiki pesawat dengan mengenakan seragam olahraga resmi timnas Prancis, menuju Italia.

Iklan

Mbappe tidak memberikan komentar apa pun pada foto tersebut, dan hanya mencantumkan bendera Italia serta tanda bahwa ia berada di sana bersama rombongan timnas Prancis.

Polemik seputar hubungan Zidane dan Mbappe

Absennya Kylian Mbappe dari latihan timnas Prancis sebelum menghadapi Italia bukan sekadar kabar medis yang biasa, sebab waktunya datang pada momen yang sangat sensitif di dalam kubu Les Bleus, setelah laporan media Prancis mengungkap ketegangan hubungan antara kapten timnas dan pelatihnya Zinedine Zidane, dengan latar belakang perbedaan pendapat terkait posisinya di lapangan dan cara penempatannya, di samping atmosfer yang tidak ideal di ruang ganti.

Iklan

Akar ketegangan ini bermula dari pemusatan latihan pertama Zidane sebagai kepala tim kepelatihan, ketika ia memutuskan menurunkan Mbappe di posisi sayap kiri, dengan mengandalkan Ousmane Dembele di jantung serangan. Keputusan ini ditafsirkan sebagai perubahan posisi bintang Madrid itu di dalam sistem serangan, terutama karena ia lebih memilih bermain di posisi penyerang murni belakangan ini.

Sementara Zidane berharap dapat memanfaatkan jasa bintangnya dalam dua laga krusial melawan Italia dan Turki di UEFA Nations League, datanglah kabar bahwa Mbappe mengalami masalah otot pada otot bagian belakang, sehingga menempatkan keikutsertaannya melawan Italia di luar perhitungan, dengan tetap menyisakan harapan ia dapat tampil dalam laga melawan Turki.

Iklan

Perhitungan lolosnya Prancis

Timnas Prancis memasuki laga melawan Italia, yang dijadwalkan Kamis malam di kota Milan, dengan lebih dari satu target, sebab pentingnya big match yang dinanti ini tidak terbatas pada persaingan antara dua pemuncak Grup Satu di UEFA Nations League, melainkan meluas hingga menentukan kelolosan ke perempat final, dengan peluang mengakhiri babak grup di puncak klasemen sebelum laga terakhir.

Timnas Prancis, yang dipimpin Zinedine Zidane, memiliki keunggulan jelas dalam perhitungan grup, setelah mengumpulkan 10 poin dari empat pertandingan, berbanding 7 poin milik Italia, dan 6 poin milik Belgia, sementara timnas Turki berada di dasar klasemen tanpa poin.

Iklan

Laga leg pertama antara Prancis dan Italia sempat berakhir imbang 1-1, dalam pertandingan yang menyaksikan kesalahan dari Lucas Da Cunha yang menyebabkan gol penyama kedudukan Italia, tetapi timnas Prancis memasuki laga Kamis dengan fokus memastikan langkah mereka ke babak perempat final, sebelum memikirkan perebutan puncak klasemen.

Timnas Prancis memegang nasibnya di tangan sendiri, sebab hasil imbang melawan Italia sudah cukup untuk menjamin mereka mengakhiri grup di peringkat pertama atau kedua, dan dengan demikian lolos ke perempat final UEFA Nations League, tanpa perlu menunggu hasil laga terakhir, menurut laporan jaringan RMC Prancis.

Iklan

Hal ini terjadi di tengah persaingan langsung antara Italia dan Belgia untuk tiket kedua, sebab kedua timnas akan bertemu hari Minggu mendatang di Brussel, sehingga raihan satu poin Prancis dari Stadion San Siro sudah cukup untuk menghindari perhitungan yang rumit terkait kelolosan.