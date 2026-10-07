Dalam perubahan mencolok yang mencerminkan kebangkitan sepak bola baru, timnas Portugal berhasil menembus lima besar peringkat FIFA dunia yang dirilis Rabu hari ini, menjadi satu-satunya tim yang mencatatkan terobosan nyata di dalam daftar sepuluh besar.

Timnas Portugal naik dua peringkat sekaligus hingga bertengger di posisi kelima, sesuai pembaruan FIFA untuk peringkat timnas, dengan memanfaatkan nilai sempurna di UEFA Nations League selama jeda internasional terakhir, di mana mereka meraih empat kemenangan beruntun atas Norwegia secara kandang dan tandang, serta Wales dan Denmark.

Kenaikan ini terjadi dengan mengorbankan timnas Brasil dan Maroko, yang masing-masing turun satu peringkat, dalam dua-satunya perubahan lain di dalam sepuluh besar, setelah keduanya tersandung hasil imbang di dua pertandingan persahabatan.

Spanyol Bersinar di Puncak

Di puncak piramida sepak bola, Spanyol, yang tengah berbahagia dengan gelar Piala Dunia untuk kali kedua musim panas ini, memperkuat posisi teratasnya setelah awal yang menggebrak di UEFA Nations League dengan empat kemenangan beruntun, yang paling menonjol adalah kemenangan atas Inggris dengan skor 3-2, di samping dua kemenangan atas Kroasia dan satu kemenangan atas Republik Ceko.

Argentina mempertahankan posisi runner-up setelah kemenangan penuh emosi atas Benin dengan skor 3-0 pada Selasa malam, dalam laga yang menyaksikan penampilan terakhir sang legenda Lionel Messi dengan seragam timnas. Sementara itu, Prancis dan Inggris melengkapi empat besar, sedangkan Belgia, Belanda, dan Meksiko mempertahankan kehadiran mereka di dalam sepuluh besar.









Meski meraih empat kemenangan beruntun yang mengesankan termasuk kemenangan atas Peru 4-1, Chili 4-2, Meksiko 3-0, dan Kanada 1-0, timnas Amerika Serikat tetap terkurung di peringkat ke-16 tanpa kemajuan sedikit pun.

Rwanda Kuda Hitam

Dalam hal kejutan, Rwanda mencuri perhatian sebagai lonjakan terbesar dalam pembaruan ini, setelah melompat sembilan peringkat penuh hingga mencapai peringkat ke-119, berkat kemenangan berharga mereka atas timnas Tanjung Verde, salah satu kandidat terkuat untuk lolos ke Piala Dunia, dengan skor 2-1 di kualifikasi Piala Afrika pada 29 September.

Sebaliknya, Sierra Leone menjadi pihak yang paling dirugikan, setelah turun delapan peringkat sekaligus ke posisi ke-130 menyusul kekalahan di dua pertandingan kualifikasi Piala Afrika.

Pembaruan peringkat FIFA berikutnya dijadwalkan dirilis pada 18 November mendatang.