Klub Tottenham secara resmi mengumumkan pada hari Senin ini perpanjangan kontrak bek asal Belanda mereka, Micky van de Ven, tanpa merinci durasi kontrak baru tersebut.

Tottenham mengatakan dalam pernyataan melalui situs resminya: "Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Micky van de Ven telah menandatangani kontrak baru dengan klub."

Pernyataan resmi itu menambahkan: "Micky dianggap sebagai salah satu bek tengah terbaik di Eropa, dan ia terus tampil menonjol sejak bergabung dengan kami dari klub Wolfsburg pada Agustus 2023."

Pernyataan itu melanjutkan: "Micky menjadi pemain kunci dalam kemenangan kami meraih gelar Liga Europa tahun 2025 - termasuk penyelamatan gemilang menghalau bola dari garis gawang pada laga final melawan Manchester United - serta Micky menunjukkan kualitas kepemimpinan ketika ia memimpin tim dalam enam laga terakhir dan menentukan pada musim lalu di bawah kepemimpinan Roberto De Zerbi."

Micky mengatakan setelah menandatangani kontrak baru itu: "Ini adalah momen istimewa untuk menandatangani kontrak baru dan momen kebanggaan bagi saya dan keluarga saya."

Ia menambahkan: "Saya selalu mencintai Tottenham, sejak hari pertama saya menginjakkan kaki di sini. Saya mencintai klub ini, saya mencintai para suporter, dan saya telah berkembang sangat baik di sini."

Ia melanjutkan: "Sudah jelas arah yang ingin ditempuh oleh klub ini, dan saya ingin menjadi bagian darinya. Saya sangat bersemangat menyambut apa yang akan datang."



