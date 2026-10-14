Bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, berhasil mengungguli mantan rekan setimnya di Paris Saint-Germain, Lionel Messi, kapten Inter Miami, di Liga Champions, bahkan sebelum ia mencetak satu gol pun ke gawang Roma.

Real Madrid akan bertandang ke markas Roma, Rabu hari ini, di Stadion Olimpico, ibu kota Italia, dalam laga pekan kedua fase liga Liga Champions.

Susunan pemain utama tim ibu kota Spanyol yang diumumkan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, menampilkan Kylian Mbappe di lini depan, bersama pemain Brasil Vinicius Junior dan pemain Pantai Gading Yan Diomande.

Menurut jaringan "Stats Dufoot", laga tersebut akan menjadi pertandingan ke-100 bagi striker Prancis itu di turnamen Eropa terkuat di level klub.

Mbappe menjadi pemain termuda dalam sejarah yang menjalani 100 pertandingan di Liga Champions, pada usia 27 tahun dan 298 hari, mengungguli Lionel Messi yang mencapai jumlah pertandingan tersebut pada usia 28 tahun dan 84 hari.

Mbappe hanya butuh satu gol ke gawang tim ibu kota Italia itu untuk melengkapi malam istimewanya, karena ia akan menempati peringkat kelima sendirian dalam daftar pencetak gol terbanyak Liga Champions sepanjang sejarah.

Pemain berusia 27 tahun itu saat ini menempati peringkat kelima dengan koleksi 71 gol, namun ia berbagi posisi tersebut dengan legenda Real Madrid asal Spanyol, Raul Gonzalez.

Target berikutnya bagi Mbappe setelah Raul adalah legenda Real Madrid lainnya, yaitu Karim Benzema asal Prancis yang mencetak 90 gol, menempatkannya di peringkat keempat dalam daftar pencetak gol terbanyak Liga Champions sepanjang sejarah.