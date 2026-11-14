Tanpa Leao, Portugal umumkan pewaris nomor punggung Cristiano Ronaldo

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Pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, yang menukangi timnas Portugal, telah memutuskan identitas pemain yang akan mengenakan kostum nomor 7 dalam laga melawan Denmark, Sabtu malam ini, dalam pertandingan pekan kelima UEFA Nations League. Ia juga menentukan nama-nama yang dicoret dari daftar skuat pertandingan.

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Carlos Forbs, winger milik klub Belgia Club Brugge, akan mengenakan nomor punggung terkenal yang ditinggalkan Cristiano Ronaldo setelah sang pemain mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada awal November ini, menyusul kaitan erat nomor 7 dengan legenda Portugal tersebut selama bertahun-tahun.

Ronaldo mengakhiri perjalanan internasionalnya pada awal November ini, setelah 23 tahun dilaluinya bersama timnas Portugal, dalam sebuah langkah yang menutup era luar biasa yang selama itu namanya terkait dengan nomor punggung 7, yang menjadi salah satu simbol paling menonjol dalam sejarah timnas.

Mantan kapten Portugal itu meninggalkan panggung internasional sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah sepak bola di level timnas, dengan koleksi 234 pertandingan, sekaligus memuncaki daftar pencetak gol internasional di seluruh dunia dengan torehan 146 gol.

Carlos Forbs penerus sementara Ronaldo

Forbs akan tampil mengenakan nomor punggung 7 saat menghadapi Denmark, namun ia tidak serta-merta menjadi pemilik nomor tersebut secara permanen, sebab prediksi menunjukkan bahwa Rafael Leao merupakan kandidat terkuat untuk menggantikan Ronaldo dalam mengenakannya, menurut surat kabar Portugal "A Bola".

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Forbs sebelumnya telah mengenakan nomor yang sama di beberapa kesempatan, dan sejumlah pemain juga pernah menyandangnya menggantikan Ronaldo, sejak mantan bintang Real Madrid dan Manchester United itu menetapkan untuk mengenakannya secara permanen selama putaran final Piala Eropa "Euro 2008".

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Regulasi kompetisi mengharuskan timnas memilih nomor pemain dari 1 hingga 23, yang membuat pemberian nomor punggung 7 kepada salah satu pemain dalam daftar saat ini menjadi suatu keharusan, meski kandidat yang dinanti untuk mengenakannya secara permanen tengah absen.

Rafael Leao absen dari dua pertandingan timnas Portugal saat ini karena cedera, sehingga Forbs mendapatkan kesempatan mengenakan nomor tersebut saat menghadapi Denmark.

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Jesus mencoret 3 pemain dari daftar pertandingan

Dengan keberadaan 27 pemain di pemusatan latihan timnas Portugal, Jorge Jesus harus mencoret 4 pemain dari daftar pertandingan, salah satunya merupakan nama yang pencoretannya bersifat wajib, yaitu Joao Cancelo karena skorsing satu pertandingan.

Adapun tiga nama lainnya, berasal dari masing-masing lini, yaitu:

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Goncalo Inacio: bek Sporting Lisbon, yang bergabung ke pemusatan latihan pada detik-detik terakhir untuk menggantikan Tomas Araujo yang cedera.

Matheus Fernandes: gelandang Tottenham, yang menjadi salah satu wajah baru dalam daftar timnas pada pemanggilan kali ini.

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Gustavo Varela: penyerang klub Italia Monza, yang bersiap menjalani laga perdananya bersama timnas, namun ia berada di belakang Goncalo Ramos dan Fabio Silva dalam urutan penyerang murni.

Dengan demikian, Jesus telah menetapkan pilihannya jelang laga melawan Denmark di Braga, sementara seluruh mata tertuju pada Carlos Forbs yang akan mengenakan nomor punggung 7 untuk pertama kalinya setelah Ronaldo pensiun dari level internasional, meski hanya bersifat sementara.