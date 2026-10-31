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Tanpa berbicara: Chippo bereaksi atas pernyataan Haji kepada Kooora soal Amrabat

M. Hadji
Y. Chippo
S. Amrabat
Morocco vs Niger
Morocco
Niger
Africa Cup of Nations Qualification
Maroko
Niger

Legenda Maroko dukung pernyataan rekannya

Yousef Chippo, legenda timnas Maroko, tak ingin ketinggalan menanggapi pernyataan rekannya, mantan bintang Mustapha Hadji, dalam wawancara untuk Kooora terkait perselisihan Sofyan Amrabat, pemain Maroko saat ini, dengan pelatih Mohamed Ouahbi.

Hadji melontarkan kritik pedas kepada Amrabat dalam wawancara panjangnya untuk Kooora, setelah pernyataan pemain Ajax Amsterdam itu soal penolakannya bermain untuk timnas selama Ouahbi masih menjabat.

Hadji berkata, "Amrabat bermain untuk timnas Maroko yang mewakili negara dan mengibarkan benderanya, bukan bermain untuk Mohamed Ouahbi. Oleh karena itu, ia harus bermain di bawah kepemimpinan pelatih siapa pun."

Ia kemudian menyampaikan pesan tajam kepada sang pemain, "Siapa kamu sampai berani mengatakan itu? Kamu tidak berada di atas timnas, pelatih, atau bendera Maroko. Kamu harus datang ke timnas dan bermain dengan diam meski hanya tampil satu menit, karena itu adalah sebuah kehormatan bagimu."

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MAR

MAR

Africa Cup of Nations Qualification

13 Nov 2026

NER

NER

Di sisi lain, Yousef Chippo mengomentari video pernyataan Hadji yang dipublikasikan Kooora melalui "Instagram", dengan emoji.

Chippo tidak menulis sepatah kata pun, tetapi cukup dengan menaruh emoji wajah tertawa, sebelum menambahkan emoji hati untuk menegaskan dukungannya terhadap ucapan Hadji.

مصطفى حجي ويوسف شيبوKooora instagram

Baca wawancara lengkap Hadji dengan Kooora:

Video: Mustapha Hadji dalam wawancara untuk Kooora (1/2): Senegal juara Afrika dalam kondisi ini, dan perbedaan mendasar antara Ouahbi dan Regragui

Video: Mustapha Hadji dalam wawancara untuk Kooora (2/2): Salah lebih besar dari Hossam Hassan dan sejarah sepak bola Mesir, serta Bono mengungguli El-Hadary

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