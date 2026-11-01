Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Tanpa ampun: Mbappe pertajam rekornya bersama Real Madrid

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
K. Mbappe
Spanyol
Prancis

Bintang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, melanjutkan catatan luar biasanya, yaitu mencetak gol ke gawang seluruh lawan yang pernah dihadapinya di Liga Spanyol.

Mbappe membuka keunggulan Real Madrid dalam laga melawan Racing Santander, di mana babak pertama berakhir dengan keunggulan Los Blancos 3-0.

Harian Marca menyebutkan bahwa Mbappe memasuki pertandingan hari ini dengan mata tertuju pada Racing Santander, yang merupakan lawan ke-24 dalam kariernya di Liga Spanyol.

Seperti kebiasaannya dalam laga-laga besar dan di bawah tekanan, Mbappe tidak menyia-nyiakan peluang untuk menambahkan nama Racing ke dalam daftar panjang korbannya, menegaskan bahwa tidak ada satu pun tim di La Liga yang hingga kini mampu lolos dari golnya.

Pertandingan berikutnya
AEK

AEK

Champions League

04 Nov 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

LaLiga

07 Nov 2026

SAN

SAN

Penentuan datang dari titik penalti. Setelah penalti yang memicu kontroversi luas diberikan, Mbappe mengemban tanggung jawab tersebut dan berhasil mengecoh kiper lawan dengan tendangan yang tak terbendung, mencetak gol keunggulan 1-0.

Dengan gol baru ini, Mbappe mempertahankan catatan historis sempurnanya, setelah mencetak gol ke gawang seluruh lawannya di Liga Spanyol dengan persentase 100%, sebuah pencapaian yang sebelumnya sudah hampir ia raih setelah menjebol gawang Malaga dan Elche.

Dengan demikian, koleksi gol Mbappe mencapai 68 gol bersama kostum Real Madrid dalam 76 pertandingan di Liga Spanyol.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google