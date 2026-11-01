Bintang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, melanjutkan catatan luar biasanya, yaitu mencetak gol ke gawang seluruh lawan yang pernah dihadapinya di Liga Spanyol.

Mbappe membuka keunggulan Real Madrid dalam laga melawan Racing Santander, di mana babak pertama berakhir dengan keunggulan Los Blancos 3-0.

Harian Marca menyebutkan bahwa Mbappe memasuki pertandingan hari ini dengan mata tertuju pada Racing Santander, yang merupakan lawan ke-24 dalam kariernya di Liga Spanyol.

Seperti kebiasaannya dalam laga-laga besar dan di bawah tekanan, Mbappe tidak menyia-nyiakan peluang untuk menambahkan nama Racing ke dalam daftar panjang korbannya, menegaskan bahwa tidak ada satu pun tim di La Liga yang hingga kini mampu lolos dari golnya.

Penentuan datang dari titik penalti. Setelah penalti yang memicu kontroversi luas diberikan, Mbappe mengemban tanggung jawab tersebut dan berhasil mengecoh kiper lawan dengan tendangan yang tak terbendung, mencetak gol keunggulan 1-0.

Dengan gol baru ini, Mbappe mempertahankan catatan historis sempurnanya, setelah mencetak gol ke gawang seluruh lawannya di Liga Spanyol dengan persentase 100%, sebuah pencapaian yang sebelumnya sudah hampir ia raih setelah menjebol gawang Malaga dan Elche.

Dengan demikian, koleksi gol Mbappe mencapai 68 gol bersama kostum Real Madrid dalam 76 pertandingan di Liga Spanyol.