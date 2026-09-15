Barcelona telah benar-benar mulai bergerak untuk memperpanjang kontrak pemain asal Brasil, Raphinha, agar bisa bertahan lebih lama di benteng Catalunya, di tengah penampilan gemilangnya di bawah asuhan pelatih asal Jerman, Hansi Flick.

Surat kabar Catalunya "Sport" menyebutkan bahwa direktur olahraga Deco menggelar pertemuan panjang dengan Raphinha pada Selasa sore ini di sebuah restoran, dengan tujuan mencapai kemajuan dalam berkas perpanjangan kontrak pemain yang saat ini berlaku hingga tahun 2028.

Surat kabar itu menambahkan: "Ini adalah pertemuan tidak resmi namun penting, dan berlangsung dalam kerangka dialog yang ditandai dengan kesamaan pandangan penuh di antara semua pihak, di samping keinginan tegas pemain untuk terus mengenakan seragam Blaugrana."

Meski demikian, langkah ini merupakan gerakan awal dari klub terkait perpanjangan kontrak, dan tidak ada ketergesa-gesaan untuk mencapai kesepakatan akhir; sebab kontrak Raphinha masih tersisa sekitar dua tahun, dan komitmennya terhadap Barcelona pun kokoh dan mutlak.

Pemain asal Brasil ini merasa sangat bahagia di Barcelona, di mana ia memusatkan fokusnya untuk mewujudkan target-target musim ini, sekaligus menjalankan perannya sebagai salah satu pemimpin utama tim Catalunya, seperti disebutkan surat kabar tersebut.

Situasi ini juga mengandung sisi yang unik; sebab Raphinha saat ini tidak memiliki agen untuk mengurus urusannya, dan ia sendiri yang menangani diskusi terkait masa depannya. Akibatnya, pemain Brasil ini terlibat langsung dalam pertemuan-pertemuan dengan klub, dan mengetahui secara penuh seluruh detail negosiasi yang berpengaruh pada perjalanan kariernya.

Deco dan Raphinha memiliki hubungan yang erat dan berlangsung lama; sebab sebelum menjabat sebagai direktur olahraga, pejabat asal Portugal itu bekerja sebagai agen untuk pemain Brasil tersebut, sebuah hubungan profesional yang berakhir sepenuhnya begitu Deco memulai tugasnya di Barcelona.

Meskipun hubungan profesional di antara keduanya telah berakhir, mereka masih tetap mempertahankan hubungan personal yang sangat baik yang mereka bangun selama bertahun-tahun.

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Sebuah informasi yang diperoleh surat kabar "Sport" menegaskan sejauh mana kedekatan ini; sebab "Taya Beloli", istri Raphinha, juga hadir dalam pertemuan tidak resmi tersebut, yang menegaskan sifat akrab dari pertemuan itu serta kuatnya ikatan personal yang menghubungkan semua pihak.

Negosiasi ini berangkat dari landasan yang sangat positif; sebab Raphinha menunjukkan komitmen penuh terhadap Barcelona dan tidak berniat menciptakan hambatan apa pun yang menghalangi tercapainya kesepakatan. Ia merasa sebagai pemain sentral, merasa sangat bahagia di Barcelona, dan pengaruhnya di dalam ruang ganti pun terus meningkat secara konsisten.

Ada pula kasus lain — meski memiliki beberapa kesamaan — yaitu kasus Frenkie de Jong; sebab pemain asal Belanda itu memutuskan mengakhiri hubungannya dengan agennya "Ali Dursun" usai periode yang ditandai dengan kesulitan komunikasi dengan Barcelona selama negosiasi perpanjangan kontrak.

De Jong ingin memiliki kendali yang lebih besar atas masa depannya dan memperoleh informasi secara langsung, sehingga ia kemudian mempercayakan sisi hukum dari urusannya kepada pengacara Sébastien Ledure, yang mengkhususkan diri dalam hukum olahraga.

Adapun Raphinha, ia memilih menempuh pendekatan yang lebih langsung dalam hal ini; sebab ia sendiri yang duduk untuk bernegosiasi dan mendengarkan para pejabat klub, serta terlibat secara pribadi dalam pengambilan keputusan terkait kontraknya. Dan inilah yang persis terjadi pada sore hari ini.

Syarat-syarat perpanjangan kontrak masih perlu diberi sentuhan akhir, namun titik berangkatnya sangatlah ideal; sebab Barcelona ingin mempertahankan Raphinha, dan Raphinha ingin bertahan di Barcelona. Dan setelah menjadi pemimpin sekaligus salah satu pemain terpenting tim, pemain asal Brasil itu kini menghadapi tanggung jawab pribadi lain: duduk untuk menuntaskan masa depannya.

Perlu dicatat bahwa Raphinha tampil gemilang di awal musim ini, di mana ia menjalani 6 pertandingan di berbagai kompetisi, dan mencetak 8 gol, dengan 3 assist.

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