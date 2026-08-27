Sejumlah laporan media mengungkap rahasia di balik penggantian bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, pada malam kemenangan sulit atas Al Ettifaq dengan skor (3-2), Selasa lalu, dalam pekan ketiga Roshn Saudi League.

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Pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, memutuskan mengganti "Don" di antara dua babak pertandingan, dalam sebuah pemandangan yang mengejutkan semua orang, terlebih karena Ronaldo sempat memberikan beberapa isyarat penuh amarah setelah babak pertama berakhir.

Sebagian pihak menafsirkan penyebab kemarahan Ronaldo karena ia tidak puas dengan penampilan tim, ditambah fakta bahwa ia telah mengetahui keputusan penggantian dirinya.

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Menurut yang disampaikan jurnalis Khaled Al Shanif melalui programnya " Doreena Ghair ", Ronaldo sendirilah yang meminta ditarik keluar melawan Al Ettifaq di antara dua babak pertandingan agar dapat menghadirkan pemain yang lebih aktif, yang mampu menekan dan membantu tim.

Ia menjelaskan bahwa "Ronaldo keluar atas kesepakatan dengan pelatih dan tidak dipaksa melakukannya. Ia melihat bahwa kepentingan tim ada pada keluarnya dirinya dan menghadirkan pemain lain, dan itulah yang terjadi".

Al Shanif menegaskan bahwa Ronaldo menangis tersedu-sedu usai pertandingan, dan itulah alasan utama ia tidak keluar untuk menyapa para suporter sebagaimana biasanya.

Al Nassr bersiap menghadapi Al Taawoun, Jumat besok, dalam laga pekan keempat Roshn Saudi League, setelah "Al Alami" berhasil meraih kemenangan pada 3 pertandingan pertama.