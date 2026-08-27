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Al Riyadh vs Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Tangisan dan keterkejutan: di balik layar penggantian Ronaldo pada malam remontada Al Nassr

Al-Ettifaq vs Al Nassr FC
Al-Ettifaq
Al Nassr FC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Arab Saudi
Portugal

Sang bintang Portugal tengah menjalani momen-momen sulit!

Sejumlah laporan media mengungkap rahasia di balik penggantian bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, pada malam kemenangan sulit atas Al Ettifaq dengan skor (3-2), Selasa lalu, dalam pekan ketiga Roshn Saudi League.

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Pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, memutuskan mengganti "Don" di antara dua babak pertandingan, dalam sebuah pemandangan yang mengejutkan semua orang, terlebih karena Ronaldo sempat memberikan beberapa isyarat penuh amarah setelah babak pertama berakhir.

Sebagian pihak menafsirkan penyebab kemarahan Ronaldo karena ia tidak puas dengan penampilan tim, ditambah fakta bahwa ia telah mengetahui keputusan penggantian dirinya.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

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Al Nassr FC
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Saudi Pro League
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Al-Ettifaq
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Menurut yang disampaikan jurnalis Khaled Al Shanif melalui programnya "Doreena Ghair", Ronaldo sendirilah yang meminta ditarik keluar melawan Al Ettifaq di antara dua babak pertandingan agar dapat menghadirkan pemain yang lebih aktif, yang mampu menekan dan membantu tim.

Ia menjelaskan bahwa "Ronaldo keluar atas kesepakatan dengan pelatih dan tidak dipaksa melakukannya. Ia melihat bahwa kepentingan tim ada pada keluarnya dirinya dan menghadirkan pemain lain, dan itulah yang terjadi".

Al Shanif menegaskan bahwa Ronaldo menangis tersedu-sedu usai pertandingan, dan itulah alasan utama ia tidak keluar untuk menyapa para suporter sebagaimana biasanya.

Al Nassr bersiap menghadapi Al Taawoun, Jumat besok, dalam laga pekan keempat Roshn Saudi League, setelah "Al Alami" berhasil meraih kemenangan pada 3 pertandingan pertama.

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