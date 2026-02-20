Tanggal penting MLS: Jadwal, kalender, dan informasi siaran TV untuk musim Major League Soccer 2026

MLS kembali pada tahun 2026 dan para penggemar memiliki banyak hal yang dinantikan saat tim-tim seperti Inter Miami, Los Angeles FC, LA Galaxy, Philadelphia Union, dan lainnya bersaing untuk meraih kejayaan.

Beberapa nama besar dalam dunia sepak bola akan menghiasi lapangan di seluruh Amerika Serikat dan Kanada musim ini, termasuk pemenang Piala Dunia Thomas Müller, bintang Korea Selatan Heung-min Son, dan tentu saja, pemenang Ballon d'Or delapan kali Lionel Messi. Apa yang tidak disukai?

Di sini, GOAL menghadirkan tanggal-tanggal penting untuk musim MLS mendatang dan lebih banyak lagi.

Tanggal dan jadwal penting MLS 2026

Tanggal Acara 21-22 Maret 2026 Minggu Pembukaan MLS 2026 (MLS Kembali) 4 April 2026 Inter Miami membuka Freedom Park 25 Mei–16 Juli 2026 Istirahat Piala Dunia 2026 16-17 Juli 2026 MLS 2026 kembali 29 Juli 2026 Pertandingan All-Star MLS 2026 7 November 2026 Hari Keputusan TBC Playoff MLS Cup TBC MLS Cup

Musim MLS 2026 akan dimulai pada 21 dan 22 Maret 2026 dan akan berlangsung hingga 25 Mei 2026, saat kompetisi dihentikan sementara untuk Piala Dunia.

Pertandingan MLS dijadwalkan kembali pada 16 dan 17 Juli 2026 (sebelum final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli 2026), dengan pertandingan berlangsung seperti biasa hingga 7 November - yang juga dikenal sebagai Hari Penentuan.

Tanggal untuk MLS Cup Playoffs 2026 dan MLS Cup 2026 belum dikonfirmasi.

Panduan lengkap tiket MLS

Kapan MLS 2026 dihentikan untuk Piala Dunia?

Getty Images

25 Mei 2026 - 16 Juli 2026 (penundaan MLS untuk Piala Dunia)

Akan ada jeda tujuh minggu dalam kompetisi MLS 2026 mulai Senin, 25 Mei 2026 hingga 16 Juli 2026.

Penundaan ini akan memungkinkan para pemain internasional untuk bergabung dengan tim nasional mereka untuk turnamen yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Piala Dunia 2026: Grup, jadwal, dan detail siaran TV

Cara menonton dan streaming pertandingan MLS secara langsung

Setiap pertandingan MLS dapat ditonton secara langsung melalui Apple TV, yang juga menyediakan layanan on-demand dan paket highlights.

Selain itu, FOX Sports akan menayangkan 34 pertandingan MLS secara langsung pada tahun 2026 (15 di FOX, 19 di FS1), dengan siaran dalam bahasa Spanyol tersedia di FOX Deportes.

Lihat di sini untuk siaran MLS di TV minggu ini

Jadwal TV setiap tim MLS

Simpan jadwal TV tim favorit Anda di bawah ini.