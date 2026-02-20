Goal.com
Tanggal penting MLS: Jadwal, kalender, dan informasi siaran TV untuk musim Major League Soccer 2026

Jika Anda penasaran dengan tanggal-tanggal utama untuk musim Major League Soccer yang akan datang, GOAL siap memberikan informasi lengkap - plus informasi tambahan tentang cara menonton pertandingan di TV.

MLS kembali pada tahun 2026 dan para penggemar memiliki banyak hal yang dinantikan saat tim-tim seperti Inter Miami, Los Angeles FC, LA Galaxy, Philadelphia Union, dan lainnya bersaing untuk meraih kejayaan.

Beberapa nama besar dalam dunia sepak bola akan menghiasi lapangan di seluruh Amerika Serikat dan Kanada musim ini, termasuk pemenang Piala Dunia Thomas Müller, bintang Korea Selatan Heung-min Son, dan tentu saja, pemenang Ballon d'Or delapan kali Lionel Messi. Apa yang tidak disukai?

Di sini, GOAL menghadirkan tanggal-tanggal penting untuk musim MLS mendatang dan lebih banyak lagi.

Tanggal dan jadwal penting MLS 2026

TanggalAcara
21-22 Maret 2026Minggu Pembukaan MLS 2026 (MLS Kembali)
4 April 2026Inter Miami membuka Freedom Park
25 Mei–16 Juli 2026Istirahat Piala Dunia 2026
16-17 Juli 2026MLS 2026 kembali
29 Juli 2026Pertandingan All-Star MLS 2026
7 November 2026Hari Keputusan
TBCPlayoff MLS Cup
TBCMLS Cup

Musim MLS 2026 akan dimulai pada 21 dan 22 Maret 2026 dan akan berlangsung hingga 25 Mei 2026, saat kompetisi dihentikan sementara untuk Piala Dunia.

Pertandingan MLS dijadwalkan kembali pada 16 dan 17 Juli 2026 (sebelum final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli 2026), dengan pertandingan berlangsung seperti biasa hingga 7 November - yang juga dikenal sebagai Hari Penentuan.

Tanggal untuk MLS Cup Playoffs 2026 dan MLS Cup 2026 belum dikonfirmasi.

  • Panduan lengkap tiket MLS

Kapan MLS 2026 dihentikan untuk Piala Dunia?

World Cup trophyGetty Images

  • 25 Mei 2026 - 16 Juli 2026 (penundaan MLS untuk Piala Dunia)

Akan ada jeda tujuh minggu dalam kompetisi MLS 2026 mulai Senin, 25 Mei 2026 hingga 16 Juli 2026.

Penundaan ini akan memungkinkan para pemain internasional untuk bergabung dengan tim nasional mereka untuk turnamen yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

  • Piala Dunia 2026: Grup, jadwal, dan detail siaran TV

Cara menonton dan streaming pertandingan MLS secara langsung

Setiap pertandingan MLS dapat ditonton secara langsung melalui Apple TV, yang juga menyediakan layanan on-demand dan paket highlights.

Selain itu, FOX Sports akan menayangkan 34 pertandingan MLS secara langsung pada tahun 2026 (15 di FOX, 19 di FS1), dengan siaran dalam bahasa Spanyol tersedia di FOX Deportes.

  • Lihat di sini untuk siaran MLS di TV minggu ini

Jadwal TV setiap tim MLS

Simpan jadwal TV tim favorit Anda di bawah ini.

  • Di mana menonton Atlanta United FC
  • Di mana menonton Austin FC
  • Di mana menonton CF Montreal
  • Di mana menonton Charlotte FC
  • Di mana menonton Chicago Fire
  • Di mana menonton Colorado Rapids
  • Di mana menonton Columbus Crew
  • Di mana menonton DC United
  • Di mana menonton FC Cincinnati
  • Di mana menonton FC Dallas
  • Di mana menonton Houston Dynamo FC
  • Di mana menonton Inter Miami CF
  • Di mana menonton LA Galaxy
  • Di mana menonton LAFC
  • Di mana menonton Minnesota United FC
  • Di mana menonton Nashville SC
  • Di mana menonton New England Revolution
  • Di mana menonton New York City FC
  • Di mana menonton New York Red Bulls
  • Di mana menonton Orlando City SC
  • Di mana menonton Philadelphia Union
  • Di mana menonton Portland Timbers
  • Di mana menonton Real Salt Lake
  • Di mana menonton San Diego FC
  • Di mana menonton San Jose Earthquakes
  • Di mana menonton Seattle Sounders FC
  • Di mana menonton St Louis City SC
  • Di mana menonton Sporting Kansas City
  • Di mana menonton Toronto FC
  • Di mana menonton Vancouver Whitecaps

