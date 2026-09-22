Jeda internasional menghadirkan pemandangan yang tidak biasa di kompleks "Ciutat Esportiva" (markas latihan Barcelona); dengan tersebarnya sebagian besar skuad tim Catalan itu ke berbagai penjuru dunia untuk bergabung bersama timnas masing-masing, pelatih Hansi Flick hanya menyisakan tujuh atau delapan pemain yang tersedia untuk bekerja bersamanya selama hari-hari ini, namun kemungkinan besar seorang pemain lain akan segera bergabung dalam waktu dekat.

Menurut surat kabar "Sport", Frenkie de Jong sudah mulai berlatih dengan bola, dan kondisinya pun mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa hari terakhir. Pemain asal Belanda itu menjalani latihannya secara individu di atas lapangan dengan intensitas sedang, seraya menunjukkan kepuasan atas laju pemulihannya dari cedera.

De Jong absen dari lapangan sejak mengalami robekan pada ligamen kolateral medial lutut kanannya. Pada awalnya, berbagai opsi dipertimbangkan untuk menangani cedera ini — termasuk kemungkinan menjalani operasi — namun pada akhirnya diputuskan untuk mengambil pendekatan pengobatan konservatif.

Selama beberapa pekan, Frenkie berlatih tanpa bola, dengan fokus utama pada latihan dan lari dalam garis lurus. Sebagaimana disebutkan surat kabar ini sebelumnya, pemain itu masih merasakan sedikit ketidaknyamanan beberapa pekan lalu saat melakukan gerakan menyamping, yaitu masalah yang secara khusus berasal dari cedera pada ligamen.

Adapun kini, situasinya sudah membaik; ia menjadi lebih optimistis, dan langkah berikutnya pun sudah diambil: Frenkie telah kembali ke atas lapangan dan mulai berlatih dengan bola dengan peningkatan bertahap pada beban kerja fisiknya, meskipun ia masih membutuhkan waktu sebelum bisa berlatih secara normal bersama rekan-rekan setimnya.

Flick akan dapat menilai sendiri tingkat kemajuannya besok, Rabu; sebab sang pelatih tidak berada di "Ciutat Esportiva" kemarin karena hari libur, dan ia juga bertolak ke Madrid hari ini, Selasa, untuk menghadiri pertemuan para pelatih. Dengan demikian, besok akan menjadi waktu ketika ia bisa kembali memantau dari dekat kerja keras pemain asal Belanda tersebut.

Sebagaimana disebutkan surat kabar Catalan itu, bagaimanapun, tidak perlu terburu-buru; sebab Frenkie masih harus menunggu sekitar dua hingga tiga pekan sebelum kembali ke latihan bersama tim. Segera setelah jeda internasional berakhir, tim teknis dan tim medis akan mengevaluasi ulang kondisinya dan sejauh mana kemajuan pemulihannya, dan hanya pada saat itulah dapat ditentukan waktu yang lebih akurat untuk kembalinya ia bermain di pertandingan.

Tahap pemulihan memang belum tuntas, tetapi ini merupakan langkah penting ke depan; sebab Frenkie telah kembali menguasai bola di antara kedua kakinya. Dan barangkali inilah kabar terbaik, setelah berpekan-pekan yang ia lalui hanya dengan berlari.

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