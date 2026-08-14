Pro atas transfer Said El Mala ke BVB yang gagal terwujud

Oleh Jochen Tittmar

Borussia Dortmund mengirimkan sinyal yang jelas dengan mundur dari saga transfer Said El Mala setelah berminggu-minggu negosiasi alot dan beberapa tawaran ditolak. Dari sudut pandang olahraga dan finansial, keputusan yang secara sadar diambil untuk mengakhiri saga ini memang masuk akal.

Tidak ada yang membantah bakat El Mala. Dengan 13 gol dan lima assist, pemain muda itu menjalani musim debut yang kuat bersama 1. FC Köln. Meski demikian, fakta yang ada tetap jelas: ini baru tepat satu musim sukses di sepakbola profesional. Tanpa tampil di kompetisi Eropa, tanpa bermain secara reguler dalam ritme setiap tiga hari sekali.

BVB dalam sejarahnya belum pernah membayar jauh lebih dari €30 juta untuk seorang rekrutan baru. Mengeluarkan jauh di atas €50 juta termasuk bonus untuk pemain 19 tahun tanpa pengalaman internasional jelas akan menjadi tindakan yang tidak bertanggung jawab. Terlepas dari betapa besarnya tekanan yang tiba-tiba akan ditanggung sang pemain karena nominal setinggi itu.

Di masa lalu, BVB sesekali mendapat kritik karena terkesan terseret dalam negosiasi yang alot. Karena itu, sikap tegas jajaran pimpinan juga merupakan langkah ke arah yang benar. Dengan Borussia menetapkan batas maksimal yang jelas untuk diri mereka sendiri dan kini benar-benar mematuhinya, klub mengirim pesan tegas kepada pasar transfer: Dortmund tidak bisa diperas. Keteguhan ini idealnya memperkuat posisi tawar mereka sendiri untuk bursa transfer berikutnya.

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BVB kini bisa menutup beberapa celah skuad sekaligus

Biaya transfer rekor setinggi itu juga akan sangat menggerus anggaran yang tersisa. Kini mereka memang berada di bawah tekanan waktu, rencana atau rencana-rencana B seharusnya segera diwujudkan. Meski begitu, sekarang ada ruang gerak yang lebih besar dan uang yang dihemat bisa dibagi ke beberapa kebutuhan. Bagaimanapun, skuad masih membutuhkan kedalaman dan kualitas di beberapa posisi.

Sebab, mencari winger cepat dan kuat dalam dribel sebagai pengganti El Mala saja jelas tidak cukup: Dortmund terutama masih sangat membutuhkan gelandang bertahan strategis yang kuat dalam permainan dan duel, serta seorang bek kanan setelah kepergian Yan Couto.

Keputusan melepas El Mala mungkin terasa menyakitkan bagi sebagian fans BVB pada pandangan pertama, tetapi pada saat yang sama ini adalah kemenangan nalar bisnis. BVB menunjukkan ketegasan, menjaga keseimbangan finansial mereka, dan menginjak rem pada momen yang tepat.

Kontra atas transfer Said El Mala ke BVB yang gagal terwujud

Oleh Tim Ursinus

Tentu bisa dipahami bahwa pada satu titik BVB muak dengan tuntutan mengerikan dari 1. FC Köln. Namun, Borussia Dortmund juga melewatkan peluang yang sangat besar. Kesempatan seperti ini kemungkinan tidak akan datang lagi dalam bentuk yang sama, untuk mendapatkan calon pemain tim nasional Jerman itu dengan harga "murah" seperti ini.

Potensi Said El Mala tidak terbantahkan, jalan menuju level kelas dunia tampak mungkin baginya. Bahwa nilai pasarnya akan turun jika ia tetap di Köln sangat tidak mungkin - kecuali mungkin jika klub dari Rhein itu terdegradasi.

Selain itu, di bawah pelatih Rene Wagner ia juga akan mendapat lebih banyak peluang untuk membuktikan kemampuannya. El Mala menikmati posisi yang sangat penting di mata sang pelatih dan sebagai pemain pembeda yang jelas, ia seharusnya memiliki jaminan tempat sebagai starter. Itu sudah terasa tak lama setelah perpisahan dengan Lukas Kwasniok.

Jadi, BVB sebetulnya masih bisa menambah satu atau dua juta lagi, yang pada akhirnya menjadi titik kegagalan. Jarak antara kedua klub kemungkinan besar sudah tidak terlalu jauh lagi. Terlebih, Borussia jelas sepenuhnya yakin dengan kualitas pemain 19 tahun itu.

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BVB kemungkinan bisa menjual Said El Mala dengan keuntungan

Kalau tidak, Lars Ricken dan kawan-kawan tidak akan bersikap sedemikian gigih dan menjalani begitu banyak putaran negosiasi. Meski begitu, hilang pula prospek untuk menembus dimensi baru lewat transfer pernyataan seperti itu - dan perekrutan winger bertalenta tinggi tersebut tanpa diragukan memang akan menjadi hal semacam itu - serta mengirim pesan kepada para pesaing langsung.

Selain itu, sangat mungkin El Mala akan menjadi aset penjualan besar Dortmund berikutnya. Di era sekarang, tidak terasa utopis bahwa ia bisa menembus level Ousmane Dembele, Erling Haaland, atau Jude Bellingham saat dijual kembali. Bukan tanpa alasan beberapa klub papan menengah Premier League seperti Brentford sudah mengetuk pintu sekarang juga. El Mala sudah memiliki pasar di Inggris.

Jika El Mala tetap sehat, hal itu seharusnya tidak akan berubah. Bagaimanapun, gaya bermainnya yang atraktif dan ketajamannya di depan gawang yang sudah terlihat sejak sekarang menjanjikan cukup banyak hiburan untuk membuka dompet para pemilik klub superkaya itu sampai batas maksimal. Kini BVB mungkin tidak akan pernah tahu apa saja yang sebenarnya bisa terwujud dari semua itu.