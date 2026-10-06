Tampil Perdana: Donis Ubah Gaya Bermain Arab Saudi di Final Teluk 27

Pelatih kepala timnas Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, memutuskan untuk mengubah skema permainan yang akan diandalkannya saat menghadapi Uni Emirat Arab di final Piala Teluk Arab "Teluk 27".

Timnas Arab Saudi akan menghadapi Uni Emirat Arab, hari ini Selasa, di Stadion Al-Inma di Jeddah, dalam laga final edisi ke-27 turnamen Teluk tersebut.

Surat kabar "Al-Riyadiyah" Arab Saudi menyebut bahwa Donis memutuskan mengubah skema permainan dengan mengandalkan 3 pemain di lini tengah, bukan dua, yaitu Abdullah Al-Khaibari, Mohamed Kanno, dan Nasser Al-Dawsari.

Pelatih asal Yunani itu selalu mengandalkan Mohamed Kanno dan satu pemain lain di sampingnya di lini tengah, selama empat pertandingan terakhir pada turnamen Teluk tersebut, dengan menempatkan Saleh Abu Al-Shamat sebagai pengatur serangan.

Pertandingan berikutnya KSA Gulf Cup 14.00 UAE

Di sisi lain, surat kabar itu mengungkapkan niat Donis untuk mengandalkan Hassan Tambakti sebagai pemain inti di lini pertahanan, setelah ia duduk di bangku cadangan dalam kemenangan atas Qatar melalui adu penalti pada babak semifinal.

Secara ofensif, pelatih asal Yunani itu berniat mengandalkan Firas Al-Buraikan sebagai pemain inti, tetapi ia belum memastikan apakah Abdullah Al-Hamdan akan bermain di sampingnya, atau cukup dengan Al-Buraikan sebagai penyerang tunggal.

Donis dijadwalkan menuntaskan semua hal yang masih mengambang dalam pertemuan teknis yang digelarnya bersama para pemain beberapa jam sebelum dimulainya pertandingan.

Timnas Arab Saudi tengah mencari gelar pertama dalam sejarahnya sejak 23 tahun lalu, tepatnya sejak meraih gelar turnamen Teluk yang sama pada tahun 2003.