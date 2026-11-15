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Laga antara Prancis dan tamunya Turki, pada Minggu malam ini, dalam ajang UEFA Nations League, menyaksikan pergantian kiper Les Bleus, Mike Maignan, usai babak pertama pertandingan.

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Situs "Foot Mercato" menyebutkan: "Kabar buruk bagi timnas Prancis. Mike Maignan tidak kembali ke lapangan pada babak kedua pertandingan Prancis melawan Turki, Minggu malam." Situs tersebut melanjutkan: "Kiper Milan itu digantikan pada babak kedua oleh Guillaume Restes, yang dengan demikian meraih penampilan internasional keduanya, satu bulan setelah penampilan perdananya bersama timnas Prancis melawan Belgia (4-1)."

Lebih lanjut disebutkan: "Menurut laporan terkini, Mike Maignan mengalami cedera paha akibat benturan dengan seorang pemain Turki. Mantan pemain Lille itu diperkirakan akan menjalani pemeriksaan medis dalam beberapa jam ke depan."

Mike tampil gemilang pada babak pertama, di mana ia menyelamatkan gawangnya dari sejumlah peluang berbahaya timnas Turki.

Mbappe kembali ke Prancis

Timnas Prancis mendapatkan suntikan moral yang kuat dengan kembalinya Kylian Mbappe ke dalam skuad malam ini, setelah ia kembali mengikuti latihan bersama tim, dua hari menjelang laga penentuan melawan Turki yang akan menentukan tim yang lolos ke babak perempat final UEFA Nations League.

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Mbappe, bintang Real Madrid, mengikuti sesi latihan sore timnas Prancis yang digelar di Stadion Matmut Atlantique di Kota Bordeaux, menjadikannya kabar paling menonjol dalam persiapan Les Bleus menghadapi laga yang dinantikan tersebut.

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Latihan tersebut menandai kembalinya sang penyerang Prancis untuk berlatih bersama rekan-rekannya, setelah ia menunjukkan perbaikan signifikan dalam kondisi fisiknya, menyusul nyeri yang dialaminya pada otot hamstring, yang memaksanya absen dari laga melawan Italia yang berlangsung Kamis lalu di Stadion San Siro.

Zidane, usai kekalahan dengan skor 3-1 pada Jumat, menegaskan keyakinannya akan kemungkinan mengandalkan Mbappe pada pertandingan berikutnya, dengan menjelaskan bahwa mengistirahatkannya saat melawan Italia merupakan bagian dari rencana yang telah disusun sebelumnya.

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Zidane mengatakan dalam konferensi pers, menjawab pertanyaan mengenai kondisi fisik bintang Real Madrid itu: "Saya berharap ia siap pada hari Minggu. Memang ini yang direncanakan, karena ia semestinya mendapat istirahat akibat mengalami beberapa keluhan nyeri, dengan tetap membuka kemungkinan untuk menurunkannya."

Pulihnya kapten timnas Prancis memiliki arti besar dalam laga ini, setelah dua kali juara dunia itu merasakan dampak ketiadaannya pada pertandingan Jumat melawan Italia di Stadion San Siro.

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Timnas Prancis memasuki fase penentuan dalam perjalanan mereka di UEFA Nations League, setelah peluang mereka di Grup 1 Divisi A terganggu akibat kekalahan dari Italia, sebuah hasil yang mengakhiri catatan tanpa kekalahan pelatih baru Zinedine Zidane sejak ia menangani Les Bleus pada Juli lalu.

Awal perjalanan Zidane bersama timnas Prancis mendapat perhatian besar, mengingat ia merupakan salah satu nama paling menonjol dalam sejarah sepak bola Prancis, di mana ia mengemban tugas menggantikan pelatih sebelumnya Didier Deschamps, di tengah harapan untuk mengembalikan timnas ke podium juara, dengan memanfaatkan skuad istimewa yang dimilikinya berisi para pemain berpengalaman dan bertalenta muda.