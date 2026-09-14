Kylian Mbappe menerima kejutan tak menyenangkan dari suporter Real Madrid, setelah sebuah jajak pendapat yang dilakukan surat kabar Madrid "Marca" menunjukkan keunggulan Lamine Yamal atas dirinya dalam persaingan kandidat peraih penghargaan Ballon d'Or 2026.

"Marca" menyodorkan kepada para pembacanya tiga pilihan untuk menentukan pemain yang layak meraih penghargaan tersebut: Yamal, Mbappe, atau pemain lain. Hingga saat ini hasilnya cukup mencolok, setelah bintang Barcelona itu meraih 15.516 suara dengan persentase 37%, berbanding 11.455 suara untuk Mbappe dengan persentase 27%, sementara pilihan "pemain lain" mengumpulkan 14.795 suara dengan persentase 36%.

Dengan demikian, Yamal unggul atas Mbappe dengan selisih 10 poin persentase, sebuah hasil yang tampak lebih menarik mengingat jajak pendapat itu dilakukan oleh surat kabar dengan basis suporter Madrid.

Hasil ini muncul di tengah persaingan verbal antara kedua bintang tersebut, setelah Mbappe secara jelas menyatakan bahwa ia memandang dirinya layak meraih Ballon d'Or.

Bintang Real Madrid itu belum lama ini mengatakan: "Saya punya perasaan bahwa ini adalah tahun yang baik untuk memenangi Ballon d'Or," sebagai isyarat atas keyakinannya terhadap peluangnya untuk meraih penghargaan itu, setelah ia menampilkan musim yang luar biasa di level individu.

Sebaliknya, Yamal tidak ragu menyatakan sikapnya, menegaskan bahwa ia memandang dirinya paling berhak atas penghargaan tersebut, dan berkata: "Saya rasa tahun ini saya layak mendapatkannya karena apa yang telah saya menangi."

Bintang Barcelona itu memiliki argumen kuat yang berupa keberhasilan kolektifnya sepanjang musim, sementara Mbappe lebih bertumpu pada angka-angka individunya, hal yang membuat perbandingan antara keduanya menempati ruang besar dalam perbincangan sebelum pengumuman pemenang.

Dan sementara penghargaan itu belum ditentukan, jajak pendapat "Marca" menyampaikan pesan mencolok kepada Mbappe, setelah 37% dari peserta memilih Yamal berbanding hanya 27% untuk bintang Prancis itu, membuat persaingan antara bintang Barcelona dan Real Madrid semakin memanas menjelang momen penentuan.

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