Talles Magno: Bintang Muda Brasil Incaran Liverpool Yang Punya Keterampilan Seperti Neymar

É um momento muito difícil para mim. Mais do que a dor física, a dor de não poder estar em campo com os meus companheiros, servindo o meu país, seguindo meu sonho de disputar uma Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. A lesão que sofri ontem encerrou minha participação. Mas tenho certeza que eu serei muito bem representado por este grupo de jogadores e pessoas incríveis. Vou guardar para sempre a imagem de todos juntos me amparando e me carregando nos braços até o vestiário. O momento é duro, mas seria pior se eu não tivesse cada um de vocês ao meu lado. Quero agradecer por todo o apoio e carinho que tiveram comigo, desde o dia em que me apresentei lá na Granja. Vocês são especiais e merecem as melhores coisas do mundo. Sou grato ao professor Guilherme e a todos os profissionais da comissão técnica pela confiança e a parceria de todos os dias. Apesar da minha tristeza, sei que volto fortalecido e certo de que evoluí muito como atleta. A Copa do Mundo é uma experiência única, mágica. Gostaria de agradecer aos torcedores por todo carinho neste Mundial e a todos que me mandaram mensagens de incentivo e de apoio neste momento. Quero mandar um abraço especial à torcida vascaína, que sempre esteve ao meu lado. Mesmo de longe, estarei na torcida pelo nosso Tetra. Mostramos ao mundo o que somos capazes quando jogamos juntos. Tem que respeitar o futebol brasileiro! Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Salmos 9:10 😭😭😭❤️❤️ amo todos vcs meu amigos, meus companheiros 😭😭😭🙌🏿❤️❤️

