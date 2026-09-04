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Talisca putus kontrak dengan Fenerbahce, langsung sepakat dengan raksasa Teluk

Transfers
Arabian Gulf League
Super Lig
Anderson Talisca
Al-Jazira
Fenerbahce
Al Nassr FC
Malcom
Uni Emirat Arab
Turki
Arab Saudi

Talisca berduet dengan Malcom di Al Jazira Uni Emirat Arab

Klub Turki Fenerbahçe mengumumkan pemutusan kontrak pemain asal Brasil mereka, Anderson Talisca, secara sepakat antara kedua belah pihak.

Fenerbahçe menyatakan melalui akun mereka di situs X, "Anderson Talisca bergabung dengan skuad kami pada paruh musim 2024-2025, dan kontraknya telah diakhiri secara sepakat antara kedua belah pihak."

Klub Turki itu melanjutkan, "Kami mendoakan Talisca semua yang terbaik dan sukses di fase berikutnya dalam perjalanan kariernya di lapangan hijau."

Menurut situs Transfermarkt, mengutip jurnalis tepercaya Reşat Can Özbudak, Talisca yang merupakan mantan bintang Al Nassr Saudi telah mencapai kesepakatan dengan klub Uni Emirat Arab, Al Jazira, yang memiliki rekan senegaranya, Malcom, mantan pemain Al Hilal, dalam skuadnya.

Mengutip Özbudak, Al Jazira telah sepakat untuk mengontrak Talisca selama dua tahun, dengan opsi perpanjangan satu tahun tambahan.

Informasi tersebut menyebutkan bahwa pemain Brasil itu akan mendapatkan gaji tahunan total sedikit lebih dari 10 juta euro bersama Al Jazira.

Yang tersisa hanyalah prosedur tes medis dan penandatanganan kontrak untuk menuntaskan proses transfer tersebut.

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