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Bayern dilanda masalah cedera di lini serang. Pemain berusia 16 tahun bisa menjadi salah satu alternatif.

Tim U19 FC Bayern menang 3-2 atas OSC Lille di Youth League pada Rabu sore. Penyerang Bastian Assomo, yang baru berusia 16 tahun, kembali menjadi penentu kemenangan, tetapi ia masih belum mendapat kesempatan di tim utama yang kekurangan pemain. Assomo membawa Bayern unggul atas Lille pada menit kedelapan dengan menyambut umpan Maycon Cardozo dari jarak dekat. Setelah itu, kiper Bayern David Podar-Stiube menggagalkan tendangan penalti. Pemain berusia 16 tahun itu menjadi kiper ketiga dalam pertandingan antara tim utama kedua klub pada Rabu malam.

Setelah Lille sempat menyamakan kedudukan, Assomo memberikan assist untuk gol Yll Gashi yang membawa Bayern unggul 2-1. Frank Egwuatu Uzurchukwu kemudian mengubah skor menjadi 3-1, sebelum Lille memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3. Tim U19 Bayern mengoleksi tujuh poin dari lima pertandingan di Youth League dan menempati peringkat ke-20 dari 36 tim.

Dengan dua kontribusi gol tersebut, Assomo melanjutkan tren luar biasanya dalam beberapa pekan terakhir. Ia masing-masing mencetak dua gol dalam dua laga terakhir tim cadangan Bayern di Regionalliga melawan TSV Landsberg dan SpVgg Bayreuth. Di antara kedua laga itu, ia mencetak delapan gol dalam tiga pertandingan bersama timnas Jerman U17.

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Bastian Assomo tampil gemilang selama pramusim Bayern

Assomo, pemain kelahiran Berlin berdarah Kamerun dengan tinggi 1,90 meter, juga mulai menunjukkan kemampuannya bersama tim utama Bayern selama persiapan musim panas. Ia tampil dalam empat laga uji coba dan mencetak dua gol. "Untuk seusianya, dia benar-benar luar biasa," puji Tom Bischof saat itu.

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Di tengah krisis pemain saat ini, keputusan pelatih Vincent Kompany untuk sama sekali tidak memberinya kesempatan terasa semakin mengherankan. Michael Olise , Harry Kane, Serge Gnabry, Ismael Saibari, dan Alphonso Davies semuanya absen karena cedera. Jamal Musiala baru kembali bermain pada Jumat melawan 1. FC Köln dan secara bertahap mulai mendapat menit bermain. Luis Diaz kembali masuk skuad untuk pertama kalinya setelah pulih, tetapi belum menjadi opsi untuk tampil sebagai starter melawan Lille. Saat ini, Lennart Karl menjadi satu-satunya pemain menyerang mapan yang sepenuhnya bugar.

Sementara itu, Assomo masih menunggu panggilan pertamanya ke skuad tim utama Bayern untuk pertandingan kompetitif. Sebaliknya, dua talenta binaan klub, Tim Binder (19) dan Noah Codjo-Evora (19), mendapat menit bermain melawan Köln, tetapi penampilan mereka belum meyakinkan. Keduanya kembali masuk skuad untuk menghadapi Lille.