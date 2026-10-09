Detail terperinci terkait transfer pemain Inggris Jay Jay Gabriel mulai terungkap secara perlahan, di tengah persaingan antara empat klub besar untuk mendapatkan jasanya, yakni Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Real Madrid, dan Barcelona. Klub-klub ini harus bersiap mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk meyakinkan sang pemain, yang baru saja genap berusia 16 tahun, dan diprediksi akan memecahkan sejumlah rekor.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", keluarga Jay Jay Gabriel beserta agennya, Ali Barat, mengajukan sejumlah tuntutan selama negosiasi, setelah sang pemain menyelesaikan rangkaian kunjungan yang mencakup Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Real Madrid, dan Barcelona.

Manajemen Barcelona dan klub-klub pesaing lainnya menyadari bahwa merekrut talenta paling menonjol lulusan akademi Manchester United ini membutuhkan investasi finansial tidak kurang dari 10 juta euro.

Sumber-sumber dekat dengan negosiasi menegaskan bahwa jumlah tersebut mencakup kontrak pemain selama tiga tahun, dengan gaji melebihi satu juta euro per musim, di samping berbagai pengeluaran terkait transfer, seperti komisi, kompensasi finansial untuk keluarga, serta mekanisme solidaritas yang mewajibkan pembayaran kompensasi kepada Manchester United.

Angka luar biasa untuk talenta yang menjanjikan

Ekspektasi besar yang mengelilingi Jay Jay Gabriel mencerminkan sifat kontrak luar biasa yang dinanti untuk pemain seusianya. Di mana pun ia berlabuh, ia akan mendapatkan kontrak yang layak bagi bintang muda kelas atas, meski ia belum berkesempatan menghadapi tim utama di level elite.

Terlepas dari tuntutan finansial besar yang diajukan selama negosiasi, keempat klub besar yang berupaya mendapatkannya tampak siap menanggung risiko olahraga dan finansial yang menyertai transfer tersebut.

Setelah putaran pertama kontak yang terungkap ke publik, keluarga Jay Jay Gabriel beserta agennya, Ali Barat, memutuskan untuk mengubah strategi negosiasi guna mencari lebih banyak kerahasiaan, dan pada saat yang sama untuk meredakan ketidakpuasan Manchester United, yang berulang kali mengancam akan menempuh jalur hukum demi menghambat kepergian sang pemain, setelah klub itu secara resmi diberi tahu bahwa ia tidak akan menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan mereka.





Suasana di sekitar sang pemain mengindikasikan bahwa tahap mendengarkan tawaran dan konsultasi mungkin telah mencapai akhirnya, kecuali muncul tawaran mengejutkan yang mengubah arah negosiasi. Kini saatnya untuk berpikir sebelum sang pemain dan keluarganya menetapkan pilihan mereka atas proyek olahraga yang paling sesuai, bersamaan dengan menunggu terpenuhinya satu syarat mendasar lainnya, yaitu memperoleh paspor Siprus berkat garis keturunan ibunya, sebuah prosedur administratif yang diperlukan untuk mengatasi pembatasan akibat keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

Terlepas dari laporan yang datang dari Munich dan Paris, yang menyoroti upaya Bayern Munich dan Paris Saint-Germain untuk meyakinkan Jay Jay Gabriel bergabung dengan mereka, data yang ada menegaskan bahwa keinginan keluarga tidak berubah.

Kecenderungannya tetap meninggalkan Liga Primer Inggris dan pindah ke sepak bola Spanyol. Dalam konteks ini, dengan memanasnya persaingan antara Real Madrid dan Barcelona, informasi yang ada menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada apa pun yang pasti.



