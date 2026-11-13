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Dalam sebuah malam yang menyaksikan duel sengit antara Belgia dan Turki, sorotan tidak hanya tertuju pada sang pemenang, tetapi juga pada bintang muda yang memaksa semua orang membicarakannya. Gelandang Belgia Kevin De Bruyne, salah satu gelandang terbaik di dunia, menyatakan kekagumannya yang mendalam terhadap bakat pemain Turki Arda Guler, pemain Real Madrid, dengan menyebutnya sebagai "bakat luar biasa" yang akan memiliki masa depan cemerlang.

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Gelandang asal Belgia itu tidak ragu untuk memuji pemain muda Real Madrid tersebut, setelah pertandingan di mana De Bruyne memainkan peran sentral dalam kemenangan timnya, namun pada saat yang sama ia menyoroti bakat Guler, sembari menegaskan bahwa timnas Turki perlu membagi lebih banyak tanggung jawab di antara para pemainnya agar tidak terlalu bergantung padanya.

De Bruyne mengatakan, dalam pernyataan kepada media yang dikutip "Mundo Deportivo": "Saya rasa Arda memberikan yang terbaik untuk Turki. Saya tidak berpikir hal itu mudah baginya, karena banyak orang hanya memperhatikan dia saja, tetapi Turki adalah tim yang bagus. Mungkin keadaannya akan lebih baik jika para pemain lain mau mengambil lebih banyak risiko dan tanggung jawab".

Ucapan De Bruyne mencerminkan besarnya tekanan yang dipikul Guler meski masih berusia muda, karena ia telah menjadi bintang utama timnas Turki, pemain yang diharapkan publik untuk menjadi solusi di setiap pertandingan, dan itu adalah beban berat bagi seorang pemain yang masih berada di awal perjalanan karier profesionalnya.

Pemain Napoli saat ini itu mengakui bahwa Belgia mengawasi pemain Real Madrid tersebut secara ketat ketika mempersiapkan pertandingan, dengan menyusun rencana khusus untuk mengurangi ancamannya, seraya menjelaskan: "Semua orang tahu bahwa ia harus diawasi. Kami mencoba lebih fokus kepadanya dan mengalihkan tanggung jawab kepada pemain lain".

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Pernyataan ini menegaskan posisi besar yang telah diraih Guler dalam waktu singkat, karena ia bukan lagi sekadar bakat yang menjanjikan di Real Madrid, melainkan telah menjadi pemain yang menjadi dasar penyusunan strategi lawan, dan menjadi sasaran pengawasan khusus, sesuatu yang biasanya hanya terjadi pada bintang-bintang besar.

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De Bruyne memuji bakat pemain Turki itu dan meramalkan masa depan yang gemilang baginya, dan ia mengatakan: "Dia adalah bakat luar biasa, bermain untuk salah satu klub terbaik di dunia, dan ia masih berusia muda, sehingga ia akan terus bersinar, dan klub-klub lain harus benar-benar mencermati penampilannya".

Pujian De Bruyne ini datang untuk menegaskan perkembangan besar yang dialami Guler musim ini bersama Real Madrid, di mana ia mulai mendapatkan lebih banyak menit bermain, dan membuktikan di setiap penampilan bahwa ia memiliki visi luar biasa serta kemampuan membuat perbedaan, baik melalui umpan-umpan menentukan maupun tembakan-tembakan akurat.

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Guler sedang mengalami kematangan yang dini, karena setelah di awal kariernya bersama Real Madrid ia menderita akibat cedera dan minimnya menit bermain, ia berhasil membalikkan keadaan sepenuhnya, dan menjadi salah satu nama yang diandalkan oleh staf kepelatihan, serta dipercaya oleh rekan-rekannya di dalam lapangan.

Adapun di level timnas Turki, peringatan De Bruyne tampaknya tepat, karena tim ini memiliki sekelompok pemain yang bagus, tetapi mereka perlu membagi peran secara lebih baik, agar Guler tidak berubah menjadi satu-satunya pemikul beban, dan agar ada yang membantunya membawa tim menuju pencapaian hasil-hasil besar.

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Banyak pengamat menilai bahwa pujian dari seorang pemain sekelas De Bruyne, yang telah berhadapan dengan bintang-bintang besar dunia sepanjang kariernya, menjadi kesaksian kuat atas bakat Guler, dan menegaskan bahwa ia berada di jalur yang benar untuk menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia pada tahun-tahun mendatang.

Di antara pujian para legenda, tekanan publik, dan ambisi Real Madrid, Arda Guler berdiri di depan peluang emas untuk menuliskan sejarahnya sendiri. Akankah bakat Turki itu berhasil mengubah pujian-pujian ini menjadi trofi dan gelar, serta membuktikan bahwa De Bruyne benar ketika menyebutnya sebagai bakat luar biasa?