Pelatih Ibrahim Hemdani tidak menunggu lama untuk memulai perombakan timnas Aljazair, karena ia berupaya memperkuat lini tengah dengan sejumlah pemain baru setelah pemusatan latihan pertamanya yang belum sepenuhnya memenuhi harapannya.

Menurut situs Prancis "Foot Mercato", Yanis Massolin, pemain Inter Milan yang dipinjamkan ke Cagliari, menonjol di antara nama-nama yang diincar untuk memperkuat barisan Aljazair.

Gelandang berusia 24 tahun dengan tinggi 1,97 meter itu dikenal dengan kekuatan fisik, kelincahan, serta keterampilan teknisnya dalam mengolah bola.

Namun, bergabungnya Massolin ke timnas Aljazair tidak akan mudah untuk saat ini, meski federasi Aljazair telah memantaunya sejak kiprahnya di Belgia, karena pemain tersebut belum menyelesaikan prosedur administratif yang diperlukan untuk membela Aljazair.

Dengan demikian, peluangnya untuk tampil dalam dua laga menghadapi Togo pada 14 dan 17 November mendatang, dalam rangka kualifikasi Piala Afrika 2027, tampak kecil, kecuali terjadi perkembangan yang tak terduga.







