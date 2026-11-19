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Ebrima Tunkara dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di akademi La Masia, dengan bakat teknik yang besar dan kemampuan fisik yang luar biasa.

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Dilansir harian Sport, pelatih asal Jerman Hans Flick memantau perkembangan Tunkara dari dekat dan terus memanggilnya untuk ikut berlatih bersama tim utama, agar ia terbiasa dengan dinamika bermain di level tersebut.

Ebrima Tunkara, pemilik nomor punggung 10 di tim cadangan, baru berusia 16 tahun dan akan genap 17 tahun pada Maret 2027, sehingga masih memiliki banyak waktu untuk berkembang.

Tunkara terus berkembang sebagai pemain, dan nilai pasarnya pun terus meningkat, sembari menanti langkah pertamanya bersama tim utama Barcelona.

Meski sempat mengalami cedera pada awal musim yang membuatnya absen sekitar tiga pekan, ia kini telah pulih sepenuhnya.

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Flick memanggil Ebrima Tunkara untuk dua laga terakhir melawan Deportivo Alavés dan Atlético Madrid di LaLiga, tetapi sejauh ini belum memberinya menit bermain. Langkah tersebut bertujuan untuk memberinya pengalaman.

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Tunkara terus tampil di semua pertandingan tim cadangan di divisi kedua Liga Spanyol demi terus mengasah bakat dan meningkatkan kemampuannya, sembari menanti kesempatan dari Hans Flick.

Situs Transfermarkt merilis nilai dan harga pasar para pemain terbaik di bawah usia 17 tahun di dunia. Meski berisi pemain-pemain di bawah umur, daftar tersebut kerap menjadi petunjuk mengenai nama-nama yang patut diikuti dan para pemain yang layak mendapat sorotan.

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Dalam daftar edisi November, Tunkara berada di peringkat kelima dengan nilai pasar 5 juta euro. Ia hanya kalah dari empat pemain yang sudah pernah tampil di kasta tertinggi liga negara masing-masing dan mencatatkan menit bermain bersama tim utama.

Selain menampilkan daftar pemain termahal di bawah usia 17 tahun pada 2026, Transfermarkt juga menyajikan daftar 20 pemain termahal sepanjang sejarah yang belum mencapai usia dewasa.

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Dalam daftar ini, Barcelona tampil dominan. Lamine Yamal menempati peringkat pertama setelah nilai pasarnya mencapai puncak di angka 90 juta euro.

Di peringkat kedua ada pemain yang memuncaki peringkat saat ini, Max Dowman, talenta muda menjanjikan milik Arsenal, dengan nilai pasar 50 juta euro.

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Adapun peringkat ketiga kembali menjadi milik Barcelona lewat mantan pemainnya yang juga pernah mengenakan nomor punggung 10, Ansu Fati, yang nilai pasarnya mencapai sekitar 25 juta euro ketika berada di usia yang sama.