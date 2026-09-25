Maroko memulai rangkaian kualifikasi Piala Afrika 2027 dengan kemenangan 2-0 atas Gabon. Noussair Mazraoui dan Soufiane Rahimi mencetak gol di Rabat, sementara Abdellah Ouazane menjalani debutnya untuk tim nasional pada fase akhir laga. Talenta top Ajax itu langsung memainkan peran awal dalam gol kedua Maroko lewat pra-assist.

Tuan rumah mengambil inisiatif sejak kick-off dan menekan Gabon jauh ke wilayah pertahanannya sendiri. Azzedine Ounahi menjadi pemain Maroko paling berbahaya pada fase awal dan melihat upayanya membentur mistar pada menit ke-27.

Sembilan menit kemudian, gol pembuka yang pantas itu akhirnya tercipta. Mazraoui bergerak ke dalam dari sisi kanan dan melepaskan tembakan dari jarak sekitar dua puluh meter, setelah kiper Loyce Mbaba Amonome salah mengantisipasi bola pantul: 1-0.

Maroko tetap menjadi pihak yang lebih dominan setelah jeda dan langsung mendapatkan peluang untuk memperlebar keunggulan. Nayef Aguerd melihat tendangan volinya dari situasi sepak pojok digagalkan dengan gemilang oleh Amonome, sementara Ounahi dan Abde Ezzalzouli juga menghadirkan ancaman.

Pelatih tim nasional Mohamed Ouahbi melakukan perubahan setelah lebih dari satu jam laga berjalan dan memasukkan, antara lain, Rahimi serta Ilias Akhomach. Setelah itu, Gabon sedikit lebih berkembang dalam pertandingan dan Denis Bouanga memaksa kiper Yassine Bounou melakukan penyelamatan lewat sebuah tembakan.

Pada menit ke-76, momen spesial hadir bagi Ouazane. Gelandang Ajax itu menggantikan Ounahi yang tampil menonjol dan dengan demikian menjalani debutnya untuk Maroko, yang pada saat itu masih unggul dengan selisih satu gol.

Gabon mencoba menyamakan kedudukan pada fase akhir laga dan Bounou harus turun tangan, antara lain, untuk menghalau sundulan Orphée Mbina Effaghe. Di sisi lain, Maroko mengakhiri ketegangan untuk selamanya empat menit sebelum waktu normal usai.

Ouazane mengirim Bilal El Khannouss di sisi kiri, lalu sang gelandang mengembalikan bola dengan satu sentuhan kepada Rahimi. Pemain pengganti itu menuntaskan bola menjadi gol untuk 2-0 dan menghadirkan awal yang meyakinkan bagi Maroko dalam rangkaian kualifikasi ini.