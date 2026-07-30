Abdellah Ouazane semakin kuat mengetuk pintu tim utama Ajax. Gelandang berusia tujuh belas tahun itu pekan lalu mencatatkan assist yang indah melawan FK Vojvodina dan beberapa hari kemudian untuk pertama kalinya tampil di Johan Cruijff ArenA.

Ouazane mengatakan kepada De Telegraaf bahwa ini adalah pekan yang 'sangat indah'. "Dengan assist pertama saya di kompetisi Eropa dan kemudian gol pertama saya di stadion." Bakat top itu mencetak gol kemenangan melawan Burnley (2-1), yang disambut suka cita besar oleh publik Ajax.

Bermain di Johan Cruijff ArenA menjadi pengalaman yang sangat istimewa bagi Ouazane. "Sebelum pertandingan saya sempat membicarakannya dengan Mokkie (Jorthy Mokio, red.) soal bagaimana rasanya bermain di ArenA. Itu adalah kali pertama bagi saya dan pada awalnya saya memang sedikit memikirkannya. Setelah beberapa saat saya merasa nyaman dan bisa melakukan permainan saya sendiri."

Playmaker itu setahun lalu sedang menuju Real Madrid. Namun, dalam tes medis muncul sejumlah masalah, sehingga raksasa Spanyol itu memutuskan untuk tetap tidak berbisnis dengan Ajax. Bagi Ouazane, itu justru menjadi motivasi tambahan untuk lebih membuktikan diri di Amsterdam.

"Saya justru mengambil kekuatan dari situ. Kembali ke Ajax adalah pilihan terbaik saya. Saya sangat senang dan ingin kembali menunjukkan mengapa orang-orang menganggap saya sebagai talenta. Saya ingin menjadi pria sejati dalam olahraga ini," kata pemain muda Ajax itu, yang kini telah menerima kisah Real Madrid tersebut.

"Saya sangat senang dengan itu. Saya pikir saya memaksanya terjadi lewat kualitas saya di lapangan. Sekarang yang dibicarakan kembali adalah saya dan Ajax, dan lebih sedikit soal itu." Ouazane kini terutama ingin mendapatkan menit bermain di Eredivisie. "Dan dari sana berkembang menuju sepak bola senior. Semuanya akan datang pada waktunya, begitulah saya dibesarkan di rumah."

Ouazane menegaskan pada akhirnya bahwa ia tidak akan pernah besar kepala, meski kini mendapat banyak pujian. "Saya tahu dari mana saya berasal dan Mo (Abdallah, red.) juga memandangnya seperti itu. Saya pikir itu adalah kekuatan terbesar kami. Kami harus tetap menjadi diri sendiri dan tidak pernah berubah, karena jalan kami masih sangat panjang. Sekarang semuanya benar-benar baru akan dimulai."