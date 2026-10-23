Aaron Bouwman merasa telah membuat kemajuan besar dalam perkembangannya di Ajax. Bek tengah yang masih kerap melakukan kesalahan pada penampilan-penampilan awalnya itu kini melihat kesalahan tersebut semakin jarang terjadi dan menganggap dirinya sudah menjadi pesepakbola yang jauh lebih baik.

Dalam wawancara dengan ESPN, pemain Ajax itu mengaku puas dengan kemenangan 2-0 atas Atalanta pada Kamis malam. Ia terutama senang dengan penampilan timnya dalam bertahan. "Tidak kebobolan terasa lebih menyenangkan. Di dalam tim, kami juga langsung membicarakan bahwa akhirnya kami kembali berhasil menjaga gawang tetap bersih," kata Bouwman.

Bouwman juga tampak semakin tenang saat menguasai bola. "Kamu harus selalu tetap tenang jika ingin menemukan ruang," jelasnya. Menurut bek tersebut, kuncinya adalah memancing lawan keluar dari posisinya, lalu menemukan rekan setim yang bebas.

Pada masa-masa awalnya di tim utama Ajax, Bouwman terkadang masih melakukan kesalahan yang tidak perlu meski tampil bagus. Ia sendiri terutama mengaitkannya dengan keinginan yang terlalu menggebu: "Saat itu, kamu terlalu ingin berada di depan lawan, alih-alih tetap lebih tenang di belakangnya atau sekadar berduel, sehingga bola-bola seperti itu lebih mudah kamu menangkan."

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Kini ia telah memainkan 28 pertandingan bersama tim utama dan merasakan perbedaan yang jelas: "Saya rasa saya bisa menyebut diri saya pemain yang jauh lebih baik sekarang dibandingkan setahun lalu, ya."

Penampilannya juga tidak luput dari perhatian pelatih Míchel Sánchez, yang baru-baru ini membandingkan Bouwman dengan Virgil van Dijk. "Saya senang mendengarnya. Itu pujian yang bagus ketika pelatih mengatakan hal seperti itu tentang Anda," ujar Bouwman. Selain Raphaël Varane, Van Dijk selalu menjadi salah satu panutan besarnya.

Menjelang laga tandang melawan Sparta Rotterdam, Bouwman mengalihkan perhatiannya ke persaingan gelar. Ajax berada di posisi keempat, tetapi bisa mendapat keuntungan dari pertemuan langsung PSV dan Feyenoord akhir pekan ini. Sang bek menegaskan ambisi timnya: "Menurut saya, kami jelas masih bersaing. Kami sekarang berada di posisi keempat, jadi kami masih bersaing. Kami ingin meraih gelar juara."