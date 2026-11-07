Ibrahim Hassan, manajer timnas Mesir, memecah keheningan untuk membela dengan keras saudaranya Hossam Hassan, pelatih kepala Mesir, di tengah kritik dan serangan yang dialaminya belakangan ini. Ia mengungkap sisi kemanusiaan dan kondisi kesehatan yang mengejutkan terkait penderitaan dan pengorbanan saudaranya demi tim nasional, serta melontarkan pesan-pesan tajam kepada sejumlah pewarta dan rekan-rekan lamanya.

Pernyataan Ibrahim Hassan disampaikan melalui akun pribadinya di media sosial Facebook, di tengah meningkatnya pembicaraan soal masa depan tim kepelatihan timnas Mesir, setelah laporan media mengungkap adanya pemikiran di dalam Federasi Sepak Bola Mesir untuk mencopot Hossam Hassan dari jabatannya, meski ia memimpin Mesir lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Ibrahim Hassan membuka pesan-pesannya dengan melontarkan kritik tajam kepada mereka yang menyerang saudaranya, mempertanyakan alasan di balik upaya merusak kebahagiaan suporter Mesir, dan menulis: "Takutlah kepada Allah atas Mesir. Mengapa kalian ingin mematahkan kebahagiaan orang-orang baik dan anak-anak yang kembali menghafal jersey dan lambang timnas mereka serta warna bendera Mesir? Tanyakan kepada warga Mesir di perantauan soal anak-anak mereka yang nyaris melupakan warna dan bentuk bendera negaranya, tetapi mereka teringat kebersamaan rakyat dan kegembiraannya saat dan setelah pertandingan, serta teringat penghormatan seluruh dunia kepada timnas Mesir."

Ia menambahkan: "Ingatlah Hossam Hassan yang tulus dan mencintai negaranya, yang mengorbankan dirinya demi membahagiakan Mesir. Siapa di antara kita yang tanpa kesalahan atau cobaan dalam hidupnya? Meski dengan segala keadaan pribadinya, ia memiliki pekerjaan dan nama negaranya, dan ia meninggalkan segalanya di belakang demi timnas. Mengapa kita berperang seperti ini di setiap momen? Dan mengapa perang sengit terhadap kami dimulai sebelum setiap pemusatan latihan?"

Serangan kepada para pewarta dan rekan-rekan lama

Manajer timnas itu menyinggung apa yang ia sebut sebagai kondisi kedengkian dan serangan tak beralasan dari sejumlah rekan lamanya dan para pewarta, menegaskan bahwa keberhasilan yang diraih tim kepelatihan seharusnya menjadi dorongan untuk mendukung proyek ini, bukan merendahkannya.

Ia berkata: "Mengapa ada begitu banyak kedengkian dari rekan-rekan yang dulu makan dari satu piring bersama kami, dan dulu mengusung satu lambang yaitu bendera Mesir? Dan mengapa ada serangan terus-menerus dari sebagian besar pewarta, serta merendahkan setiap keberhasilan yang kami raih dalam setiap hal kecil maupun besar? Mengapa kita membesar-besarkan hal-hal kecil dan melupakan nilai-nilai luhur tempat rakyat Mesir dibesarkan?"

Ibrahim Hassan menyampaikan pesan kepada para pelatih yang bercita-cita memimpin timnas, menegaskan bahwa keberhasilan proyek saat ini justru dapat membuka pintu bagi mereka di masa depan, berbeda dengan kegagalan yang bisa membuat federasi lebih berhati-hati dalam pilihannya.

Ia menjelaskan: "Nasihat dan pesan untuk para rekan yang berharap bisa berada di posisinya: keberhasilanku dan Hossam-lah yang akan memberimu kesempatan kelak untuk ada di posisinya, karena pemegang keputusan akan merasa tenang dengan pengalaman kami dan memberimu kesempatan tanpa rasa khawatir, alih-alih berpaling kepada pelatih asing. Namun jika aku gagal, maka kesempatan itu tak akan datang kepadamu."

Sisi kesehatan yang berbahaya: Hossam Hassan selamat dari maut

Dalam salah satu bagian pesannya yang paling mengejutkan, Ibrahim Hassan mengungkap detail kondisi kesehatan berbahaya yang dialami saudaranya selama kariernya bersama timnas, menegaskan bahwa ia mengalami serangan jantung berulang kali saat pemusatan latihan, pertandingan, dan kualifikasi, serta menjalani tindakan medis yang rumit yang nyaris berakhir dengan tragedi.

Ia berkata: "Ada satu informasi yang tadinya tidak ingin aku ungkap. Tahukah kalian bahwa Hossam lebih dari sekali mengalami angina pektoris saat pemusatan latihan, pertandingan, dan kualifikasi, dan ia diselamatkan dengan kejutan listrik di detik-detik terakhir? Dan tak lama kemudian ia menjalani pemasangan ring, lalu kembali masuk ruang operasi sebulan setelahnya, dan mereka mengatakan kepadaku bahwa operasi itu hanya akan berlangsung satu jam agar aku tidak merasa takut."

Ia menambahkan bahwa ia menunggu saudaranya keluar dari ruang operasi, sementara para dokter mencoba menenangkannya dengan berbagai jawaban soal penyebab keterlambatan, sebelum kemudian ia terkejut dengan kenyataan yang jauh lebih berbahaya, setelah bertemu dengan dokter yang melakukan operasi tersebut saat berkunjung ke rumah sakit untuk menjalani beberapa pemeriksaan.

Ia melanjutkan: "Beberapa hari kemudian aku pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan biasa, dan aku bertemu secara kebetulan dengan dokter yang melakukan operasi. Ia mengatakan kepadaku bahwa ia menyembunyikan dariku penyebab keterlambatan itu, yaitu bahwa Hossam sangat besar kemungkinannya tidak akan keluar dari ruang operasi dalam keadaan hidup, karena operasi itu ada di pembuluh jantung dan sangat rumit."

Ibrahim Hassan juga mengenang kembali momen sulit saat pertandingan melawan Brasil, menjelaskan bahwa saudaranya tidak mampu berjalan atau berdiri secara normal setelah operasi, tetapi ia bersikeras tampil di depan para pemain dan kamera agar mereka tidak menyadari kondisi kesehatannya dan moril mereka tidak terpengaruh.

Ia berkata: "Setelah operasi, ia tidak mampu berjalan atau berdiri, dan keadaannya sangat sulit. Agar kamera atau para pemain tidak menyadari sesuatu yang bisa memengaruhi moril mereka, aku memintanya untuk duduk, tetapi ia bersikeras berdiri di pinggir lapangan."

Ibrahim Hassan menegaskan bahwa detail-detail ini hanya diketahui oleh segelintir orang terdekat, di antaranya saudaranya, dokter Mohamed Abou El Ela, dan tim medis di rumah sakit, sebelum menutup pesannya dengan menegaskan bahwa semua penderitaan ini tidak akan menghalanginya dan saudaranya untuk terus bekerja bersama timnas.

Ia berkata: "Semua detail ini tidak diketahui siapa pun, bahkan saudara-saudaraku, kecuali Dr. Mohamed Abou El Ela dan tim dokter di rumah sakit. Maaf, ini adalah luapan hati karena semua ketidakberterimaan kasih dan peperangan yang dialami aku dan Hossam, tetapi mereka tidak akan mampu menjatuhkan atau menghentikan kami, karena Mesir layak mendapatkan pengorbanan ini dari kami."

Pernyataan federasi sepak bola dan persiapan timnas

Perlu dicatat bahwa Federasi Sepak Bola Mesir mengeluarkan pernyataan resmi, Sabtu hari ini, yang di dalamnya menyerukan ketenangan dan kebersamaan, meminta media dan suporter untuk menjauhi eskalasi dan luapan emosi yang dapat memengaruhi persiapan timnas menghadapi agenda mendatang.

Timnas Mesir bersiap menghadapi Malawi pada laga ketiga dan keempat kualifikasi Piala Afrika 2027, sepanjang bulan November ini, di tengah absennya Hossam dan Ibrahim Hassan dari lapangan, akibat sanksi larangan selama 3 pertandingan berdasarkan keputusan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, menyusul peristiwa pertandingan Mesir melawan Argentina di Piala Dunia 2026.

Mesir berada di Grup Dua babak kualifikasi, bersama timnas Angola, Sudan Selatan, dan Malawi. Timnas Mesir memuncaki klasemen dengan 4 poin, unggul selisih gol atas Angola yang menempati peringkat kedua, sementara Malawi menduduki peringkat ketiga dengan 3 poin, dan timnas Sudan Selatan terpuruk di peringkat terakhir tanpa poin.

Timnas Mesir mengawali perjalanannya di babak kualifikasi dengan hasil imbang tanpa gol melawan Angola di kandang sendiri, sebelum kembali ke jalur kemenangan dengan kemenangan telak atas Sudan Selatan di kandang lawan dengan skor lima gol tanpa balas.