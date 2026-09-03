Klub Barcelona memulai langkah intensif untuk mengamankan masa depan pemain Mesirnya, Hamza Abdelkarim, setelah menggelar pertemuan dengan agennya, dalam upaya yang bertujuan mencapai kesepakatan terkait perpanjangan kontrak pemain dan menaikkan nilai klausul pelepasan dalam kontraknya.

Menurut yang diberitakan surat kabar Spanyol "Sport", para petinggi Barcelona bertemu dua hari lalu dengan Christian Emile, agen penyerang Mesir tersebut, di pusat latihan klub, guna menyusun garis besar kontrak baru, di tengah kemajuan negosiasi yang berlangsung positif.

Barcelona memandang perlunya memperbaiki syarat-syarat kontrak Hamza Abdelkarim, di tengah keyakinan besar di dalam klub akan potensi pemain tersebut, yang tampil menonjol sejak awal musim.

Barcelona bergerak untuk menaikkan klausul pelepasan

Saat ini Hamza Abdelkarim memiliki klausul pelepasan senilai 15 juta euro, jumlah yang dianggap Barcelona terlalu rendah dibandingkan potensi dan perkembangan pemain tersebut, sehingga klub Catalan itu berupaya menaikkannya menjadi 150 juta euro.

Pemain Mesir tersebut bergabung dengan Barcelona dari Al Ahly dengan biaya hanya 1,5 juta euro, sebelum meninggalkan jejak nyata sejak kedatangannya, di mana ia mengakhiri masa persiapan musim panas sebagai pencetak gol terbanyak tim setelah mencetak 4 gol.

Peristiwa menyakitkan

Manajemen Barcelona tidak ingin mengambil risiko kemungkinan kepergian pemain tersebut dengan nilai klausul pelepasannya saat ini, terutama di tengah perkembangannya yang terus berlanjut, sehingga mendorong klub untuk segera memulai negosiasi demi mencapai kesepakatan baru dan melindungi salah satu talenta paling menonjol yang ditemukan oleh departemen pemandu bakat.

Langkah ini juga muncul di tengah pengalaman terakhir Barcelona dengan pemain Pedro Fernandez Sarmiento, yang dikenal dengan nama Dro, yang hengkang ke Paris Saint-Germain pada Januari lalu setelah membayar nilai klausul pelepasannya sebesar 6 juta euro, hal yang dianggap klub Catalan itu sebagai "pengkhianatan".

Menurut laporan sebelumnya dari "Sport", cara kepergian gelandang serang tersebut terasa menyakitkan bagi Barcelona, dan Hans Flick menyatakan penyesalannya atas kepergian pemain itu dengan berkata: "Jika seseorang ingin bermain untuk Barcelona, maka ia harus hidup dan bernapas dengan warna-warna klub dengan segenap jiwa raganya".

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Pujian atas perilaku dan adaptasi Hamza

Bukan hanya kemampuan teknis Hamza Abdelkarim yang mendapat kekaguman para petinggi Barcelona, sebab laporan-laporan menyebutkan bahwa klub juga menghargai perilaku dan profesionalismenya, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Pemain tersebut memiliki kepribadian yang tenang di luar lapangan hijau, sementara ia menampilkan karakter yang kuat selama pertandingan, dan ia juga menunjukkan kesiapan untuk bekerja di bawah kepemimpinan pelatih Hans Flick serta melakukan segala hal yang diminta darinya.

Proses adaptasi Hamza Abdelkarim dengan kehidupan di Barcelona berjalan positif, sebab ia tinggal di dekat pusat latihan dan memusatkan seluruh fokusnya pada sepak bola serta terus berkembang, sementara ia lebih memilih menjauh dari sorotan di luar lapangan.

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