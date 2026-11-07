Deportivo La Coruna meraih satu poin hasil imbang dalam lawatannya ke markas Espanyol, dalam sebuah pertandingan yang berlangsung ketat di atas rumput Stadion RCDE.

La Coruna pulang dengan satu poin dari laga yang berat, namun pertandingan itu juga membawa kabar positif, yaitu kembalinya Marc Casado ke lapangan hijau, setelah absen selama beberapa pekan akibat cedera.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa kembalinya Casado, yang bermain dengan status pinjaman dari Barcelona, merupakan salah satu peristiwa paling menonjol pada malam itu bagi Deportivo La Coruna.

Casado terpaksa menghentikan laju menanjaknya akibat cedera yang sempat mengancam membuatnya menepi dari lapangan selama beberapa bulan.

Namun ia kembali bermain lebih cepat dari jadwal yang diperkirakan. Masuknya dia pada menit-menit terakhir pertandingan menjadi langkah tambahan dalam proses pemulihannya, sekaligus kesempatan untuk mengembalikan nalurinya di dalam pertandingan.

Casado masuk pada menit ke-71 menggantikan Mario Soriano, di tengah teriakan cemoohan menggelegar dari para suporter Espanyol, yang tidak melupakan masa lalunya bersama Barcelona serta perasaan kuatnya terhadap klub Catalan tersebut.

Seusai pertandingan, Casado ditanya mengenai sambutan tersebut, dan ia menjawab, "Saya juga teringat selebrasi-selebrasi bersama Barcelona. Wajar jika mereka memperhitungkan hal itu kepada saya."

Ia melanjutkan dalam pernyataannya kepada jaringan DAZN, "Saya memang sudah menduga mereka akan menyambut saya dengan cara seperti ini di sini. Tidak ada yang mengejutkan. Saya sudah mengetahui karakter stadion tempat saya akan menjalani pertandingan ini, dan saya tidak punya masalah apa pun. Yang terpenting adalah saya sudah kembali ke lapangan. Proses pemulihan berjalan dengan baik."

Ia juga berbicara mengenai sejumlah tindakan yang dilakukan oleh para pemain tim lawan, tanpa memberinya perhatian besar.

Ia menuturkan, "Hal-hal seperti ini terjadi di dalam lapangan. Para pemain lawan juga tahu siapa pemain yang baru kembali dari cedera, dan mereka tahu letak cederanya. Ini adalah upaya untuk memanfaatkan titik itu dengan sedikit kelicikan, tetapi hanya sampai di situ saja."