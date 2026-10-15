Bintang Mesir Mohamed Salah terus menorehkan sejarah di lapangan Eropa, setelah mengungkap satu rekor istimewa baru yang menempatkannya di puncak piramida Benua Biru.

Klub Turki Trabzonspor meraih kemenangan berharga di kandang lawan atas KuPS Finlandia dengan skor 4-2, dalam laga yang mempertemukan kedua tim hari ini di Stadion Tammelan di Kota Tampere, dalam ajang kompetisi UEFA Conference League.

Hanya dalam 55 menit pertandingan, Mohamed Salah yang mengenakan ban kapten untuk pertama kalinya bersama Trabzonspor berhasil menciptakan gol pertama, sementara ia mencetak gol kedua bagi tim Turki tersebut pada menit ke-44.

Jaringan statistik sepak bola internasional "Opta" menegaskan bahwa Salah adalah satu-satunya pemain yang berhasil mencetak gol dan menciptakan assist sekaligus dalam 13 pertandingan berbeda di kompetisi-kompetisi besar Eropa sejak musim 2017-2018 hingga kini.









Dengan rekor ini, sang Pharaoh Mesir unggul dengan selisih yang sangat jauh, mencapai 4 pertandingan penuh, atas pesaing terdekatnya, sekaligus menegaskan bahwa ia adalah pemain paling menentukan dan paling berpengaruh di Eropa selama delapan tahun terakhir.

Pencapaian ini mencerminkan nilai teknis luar biasa dari Salah, yang tidak hanya puas dengan menggetarkan jala gawang, tetapi juga menggabungkan peran sebagai pencetak gol dan pengatur permainan sekaligus, sebuah formula yang gagal diwujudkan oleh seluruh bintang Eropa dengan tingkat konsistensi yang sama.

Sebuah rekor baru yang menambah daftar panjang pencapaian Salah, dan kembali membuktikan bahwa ia bukan sekadar pencetak gol, melainkan sebuah sistem serangan yang lengkap dan tak ada bandingannya di sepak bola dunia.



