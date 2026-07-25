José Mourinho, pelatih baru Real Madrid, telah menegaskan sikapnya terkait kemungkinan hengkangnya bintang Brasilnya, Vinicius Junior, ke skuad Arsenal.

Nama Vinicius belakangan ini dikaitkan dengan kepindahan ke klub London tersebut, setelah Real Madrid hingga kini gagal memperpanjang kontrak sang pemain, yang akan berakhir pada musim panas mendatang.

Menurut situs The Telegraph, Mourinho menentang kepergian Vinicius, sebagaimana ia sampaikan kepada manajemen klub, bahwa ia ingin mempertahankan seluruh bintang besarnya.

Menurut yang diungkapkan surat kabar "The Athletic", ketertarikan Arsenal untuk merekrut bintang samba itu memang benar adanya. Meski demikian, sejumlah sumber menyebutkan bahwa Mourinho telah menjelaskan kepada manajemen Real Madrid bahwa ia ingin seluruh elemen intinya tetap bertahan, jauh dari pembicaraan apa pun terkait penjualan.

Mourinho bersikeras mempertahankan kehadiran Vinicius, Kylian Mbappe, dan Jude Bellingham dalam skuadnya untuk musim baru.

Meski ketertarikan Arsenal terhadap Vinicius masih dalam tahap awal, hal itu mencerminkan sejauh mana perkembangan yang dialami klub tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Setelah meraih gelar Liga Inggris dan mencapai final Liga Champions Eropa, Arsenal kini mampu masuk dalam perburuan untuk merekrut pemain-pemain elite, sebuah situasi yang benar-benar berbeda dari kondisi saat Arteta tiba di klub tersebut.

"Telegraph Sport" mengungkapkan bahwa Mourinho menentang transfer ini secara jelas. Selain itu, gaji sang pemain, yang mencapai sekitar 400 ribu paun sterling per pekan, akan menjadi tekanan yang sangat besar bagi anggaran Arsenal, karena ia akan menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di tim, bahkan sebelum membicarakan nilai transfer itu sendiri.