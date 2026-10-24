Tak terduga: Transfer mengejutkan Al Hilal memaksa Inzaghi melupakan Cancelo

Terkadang transfer yang sukses tidak membutuhkan hiruk-pikuk media besar atau perburuan panjang untuk mencuri perhatian. Sebagian nama justru datang dengan tenang, lalu menegaskan diri lewat penampilan dan berubah menjadi solusi yang tidak terduga di dalam lapangan.

Inilah yang dihadirkan Mohamed Mazraoui, bek sayap Al Hilal, yang berhasil mengubah perekrutannya dari sekadar langkah untuk menutupi kekurangan di lini belakang menjadi transfer yang memberi pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, pilihan tambahan di lebih dari satu posisi.

Dari penutup celah hingga melupakan Cancelo

Perekrutan Mazraoui bukan sekadar tambahan jumlah pada skuad Al Hilal, melainkan datang pada momen ketika tim membutuhkan solusi praktis di posisi bek kanan, terutama di tengah masalah pemain asal Portugal, Joao Cancelo, dan pencoretannya dari daftar pemain lokal karena kondisi fisiknya.

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Inzaghi sebelumnya menghadapi tantangan di posisi ini sejak kepergian Cancelo ke Barcelona, setelah ia kehilangan salah satu pilihan paling menonjol yang memberi sisi kanan kekuatan ofensif dan kemampuan untuk menciptakan perbedaan.

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Di tengah kondisi ini, pelatih asal Italia tersebut menemukan pada diri Mazraoui seorang pemain yang mampu menangani tuntutan posisi tanpa mengorbankan keseimbangan defensif. Bek Al Hilal ini tidak hanya mengandalkan dorongan ke depan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membaca pergerakan lawan, melakukan penutupan di belakang rekan-rekannya, dan melakukan intervensi pada saat yang tepat untuk memutus serangan. Ini adalah detail-detail yang sangat penting dalam sistem Inzaghi yang membutuhkan bek-bek yang mampu menjalankan peran ganda.

Yang terpenting, Mazraoui tidak membatasi dirinya pada peran cadangan yang menjalankan tugas sementara, melainkan memberi tim pelatih alasan untuk mengandalkannya dalam daftar pilihan utama, dengan memanfaatkan kemampuannya untuk bergerak antara posisi bek kanan dan poros pertahanan.

Fleksibilitas ini memberi Inzaghi ruang lebih besar untuk menyesuaikan bentuk tim selama pertandingan, baik saat membutuhkan perlindungan keunggulan maupun menambah kepadatan di lini tengah.

Angka-angka yang mengungkap rahasia keunggulan Mazraoui

Di level defensif, angka-angka yang tersedia mencerminkan sosok pemain yang memadukan intervensi dengan pembacaan permainan yang baik. Mazraoui mencatatkan 2,4 sapuan bola per pertandingan, di samping 1,2 intersep umpan, sementara rata-rata perebutan bolanya yang sukses mencapai 1,8 per pertandingan, dengan persentase keberhasilan sampai 64%.

Kemampuannya memasuki duel satu lawan satu juga menonjol, setelah rata-rata kemenangan duel daratnya mencapai 4,1 per pertandingan dengan persentase keberhasilan 58%, sementara rata-rata lawan yang berhasil melewatinya tidak lebih dari 0,4 kali per pertandingan.

Indikator-indikator ini memberi kesan tentang seorang bek yang sulit dilewati dengan mudah, dan mampu menangani duel individu tanpa kehilangan konsentrasi dalam penutupan defensif.

Namun, menyederhanakan nilai Mazraoui hanya pada tugas-tugas defensifnya akan menjadi ketidakadilan terhadap apa yang ia tampilkan di sisi lain lapangan. Pemain ini memiliki naluri ofensif yang jelas, dan menurut angka-angka yang tersedia, ia menciptakan 3 peluang matang untuk mencetak gol, dua di antaranya berbuah gol. Rata-rata umpan kuncinya mencapai 1,1 per pertandingan, dengan 1,4 umpan silang sukses, serta akurasi umpan yang mencapai 86% di paruh lapangan Al Hilal dan 73% di paruh lapangan lawan.

Angka-angka ini menjelaskan bahwa Mazraoui tidak puas hanya dengan mengamankan sisi kanan, tetapi juga mampu memberi tim solusi tambahan saat membangun serangan dan menciptakan peluang. Inilah yang dibutuhkan Al Hilal ketika menghadapi lawan yang menarik diri ke area pertahanan mereka dan menutup ruang bagi pemain tengah serta penyerang.

Transfer tenang yang berubah menjadi keuntungan taktis

Yang membuat pengalaman Mazraoui menarik adalah kemampuannya memadukan sifat-sifat yang mungkin tidak selalu menyatu dalam diri satu bek. Ia cepat dalam bergerak, kuat dalam duel defensif, dan disiplin dalam menjalankan tugas-tugas taktis. Pada saat yang sama, ia memiliki perangkat yang memungkinkannya mendukung serangan dan menciptakan peluang. Kombinasi ini memberi Inzaghi seorang pemain yang dapat ia andalkan sesuai dengan karakter setiap pertandingan, alih-alih harus mengubah bentuk tim secara total saat bek utama absen.

Dibandingkan dengan peran yang dijalankan Cancelo, keberhasilan Mazraoui tidak serta-merta berarti ia menampilkan versi yang sama dengan bintang asal Portugal itu atau mengunggulinya di semua aspek. Namun, ia memberi Al Hilal solusi berbeda yang sesuai dengan kebutuhan tim saat ini. Persoalannya bukan tentang menduplikasi pemain lain, melainkan tentang menyediakan keseimbangan, fleksibilitas, dan kesinambungan di posisi yang selama ini kekurangan pilihan bagi Al Hilal.





Di sinilah muncul nilai dari transfer yang tidak mendapat hiruk-pikuk besar saat dirampungkan. Manajemen Al Hilal menyediakan pilihan yang siap pakai sebelum musim dimulai, sementara Inzaghi memanfaatkan momentum itu untuk memberi pemain tersebut kesempatan berbaur cepat ke dalam sistem.

Dan dengan terus tampilnya Mazraoui pada level yang stabil, ia bisa berubah dari solusi darurat atas masalah bek kanan menjadi salah satu keuntungan penting bagi Al Hilal musim ini.

Mazraoui menegaskan diri, dan Inzaghi mendapatkan lebih dari sekadar seorang bek

Keberhasilan Mazraoui tidak berhenti pada menutupi absennya Cancelo, melainkan meluas hingga memberi Al Hilal fleksibilitas tambahan dalam formasinya, berkat kemampuannya menjalankan lebih dari satu peran dan menyeimbangkan antara penutupan defensif dan dukungan ofensif.

Dalam sebuah musim dengan banyak kompetisi dan meningkatnya kebutuhan untuk merotasi pemain, jenis elemen seperti ini menjadi bernilai besar bagi setiap pelatih yang berupaya menjaga stabilitas timnya.

Dan sementara sorotan biasanya tertuju pada transfer-transfer besar dan nama-nama kelas dunia, Mazraoui menghadirkan model berbeda dari seorang pemain yang meraih tempatnya secara bertahap melalui penampilan dan angka.

Jika ia melanjutkan dengan pendekatan yang sama, transfer tenang Al Hilal ini bisa menjadi salah satu keputusan yang akan semakin dihargai nilainya oleh Inzaghi seiring berjalannya musim, setelah berubah dari upaya menutupi celah di sisi kanan menjadi tambahan taktis yang memberi sang pemimpin pilihan yang lebih luas.