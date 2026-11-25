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Cesc Fabregas, pelatih klub Italia Como, terus mencuri perhatian berkat hasil apik yang diraihnya bersama timnya serta gaya bermain yang menjadikannya salah satu pelatih paling menonjol yang sedang naik daun di sepak bola Eropa. Namanya pun kini santer disebut sebagai salah satu kandidat untuk menukangi Barcelona di masa depan.

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Fabregas mendapat perhatian yang kian besar, terlebih pengalamannya di klub Catalan itu pada masa lalu memberinya ikatan khusus dengan tim, di tengah munculnya pertanyaan mengenai sosok pelatih yang akan menggantikan pelatih asal Jerman Hansi Flick ketika perjalanannya bersama Barcelona berakhir.

Pelatih asal Spanyol itu berbicara tentang kemungkinan kembali ke klub Catalan tersebut sebagai pelatih kepala dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Sport", seusai kemenangan 1-0 Como atas AEK Athens pada pekan kelima fase liga Liga Champions.

Fabregas tidak menyembunyikan kecintaannya kepada Barcelona, tetapi ia menghindari pembicaraan soal kemungkinan menangani tim tersebut di masa depan. Ia menegaskan lebih memilih fokus pada masa kini ketimbang disibukkan oleh apa yang mungkin terjadi dalam beberapa tahun mendatang.

"Saya termasuk orang yang menjalani hidup hari demi hari. Memikirkan masa depan biasanya tidak membawa Anda ke mana-mana," ujar pelatih Como itu.

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"Saya bagian dari Barcelona. Saya tumbuh di klub ini dan mengenal semua orang di sana, tetapi saya tidak pernah suka memikirkan masa depan terlalu jauh, karena setiap kali saya melakukannya, semuanya tidak berjalan dengan baik," tambahnya.

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Fabregas melanjutkan dengan mengibaratkan hidup seperti menerbangkan pesawat yang pilotnya tidak tahu kapan pesawat itu akan berhenti, sembari menekankan pentingnya menikmati setiap fase, baik yang berkaitan dengan kompetisi maupun kehidupan keluarga.

"Ketika tiba waktunya bersaing, kita harus bersaing. Ketika tiba waktunya bersenang-senang, kita harus menikmatinya. Ketika waktunya untuk keluarga, kita harus bersama keluarga. Saya berusaha menjadi pribadi yang seimbang meski ada persaingan, tekanan, dan tanggung jawab besar yang saya emban bersama Como," jelasnya.

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Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa prioritasnya saat ini adalah terus mengembangkan tim Italia tersebut dan berupaya meningkatkan level permainannya. Ia mengatakan ingin menikmati pengalamannya saat ini dengan tetap menjaga ambisi dan hasrat untuk berkembang.

Fabregas menekankan bahwa ia sepenuhnya fokus pada pekerjaannya bersama Como, seraya menambahkan bahwa terus-menerus memikirkan masa depan tidak banyak memberi manfaat. Hal itu menjelaskan mengapa ia enggan memberikan jawaban yang jelas soal kemungkinan melatih Barcelona.

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Meski tertutup soal masa depannya, pelatih Como itu mengungkapkan bahwa ia mengikuti semua pertandingan tim Catalan tersebut dan tidak pernah melewatkan satu laga pun, bahkan ketika sedang sibuk mempersiapkan pertandingan bersama timnya saat ini.

"Saya tidak pernah melewatkan satu pun pertandingan Barcelona. Tempo hari kami sedang menyiapkan rencana permainan untuk menghadapi AEK Athens, dan pertandingan Barcelona sedang tayang di ponsel saya. Asisten saya sampai harus meminta saya untuk fokus karena laga yang sedang kami persiapkan itu penting," ungkapnya.

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Fabregas menutup pernyataannya dengan memuji performa Barcelona. Ia menegaskan bahwa kecintaannya pada sepak bola mendorongnya untuk mengikuti tim-tim yang tampil istimewa, serta menyebut bahwa tim Catalan itu, bersama Paris Saint-Germain dan Bayern Munchen, memainkan sepak bola di level yang luar biasa.