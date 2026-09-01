Bintang Serbia Sergej Milinkovic-Savic mempertahankan kebiasaan positifnya menghadapi Al Ahli, di mana ia turut menyumbang kemenangan timnya, Al Hilal, dengan skor 3-0 pada malam ini.

Savic mencetak gol pertama Al Hilal pada menit kesembilan dalam laga tunda pekan ketiga melawan Al Ahli, hari Selasa ini, dalam ajang Liga Roshn Saudi.

Pemain Belanda, Somerville, menggandakan keunggulan Al Hilal lewat gol kedua pada menit ke-23, sebelum rekrutan baru asal Inggris, Ollie Watkins, mencatatkan sentuhan pertamanya pada penampilan perdananya bersama Al Za'eem di menit ke-86.

Gol Savic memiliki makna khusus dalam pertemuan Al Hilal dan Al Ahli, sebab gol tersebut menjadi gol tercepat kedua Al Hilal ke gawang Al Ahli dalam sejarah Liga Profesional, sama dengan gol Thiago Neves pada November 2011, sementara gol tercepat dalam pertemuan kedua tim masih dipegang oleh Savic sendiri, setelah ia menggetarkan jala pada menit pertama dalam laga Oktober 2023, menurut jaringan Opta.

"Opta" mengungkap bahwa Al Hilal tidak pernah kalah dalam laga di berbagai kompetisi yang di dalamnya Savic mencetak gol, di mana pemain tersebut telah membukukan 45 gol dalam 41 laga, yang mengantar tim meraih 36 kemenangan dan 5 hasil imbang.

Yang menarik, skenario serupa juga berlaku pada Ruben Neves, di mana Al Hilal tidak pernah menelan kekalahan dalam laga-laga yang di dalamnya pemain Portugal itu mencetak gol, setelah ia membukukan 26 gol dalam 24 laga, 20 di antaranya berakhir dengan kemenangan Al Hilal dan 4 dengan hasil imbang.

Data dari jaringan yang sama juga menunjukkan bahwa ini adalah kali ketujuh Al Hilal mengakhiri babak pertama dengan unggul dua gol atau lebih atas Al Ahli di Liga Profesional.

Data itu melanjutkan bahwa "Al Za'eem" tidak pernah kalah dalam enam laga sebelumnya, setelah meraih 5 kemenangan dan sekali imbang.

Hasil imbang menjadi hasil dari laga terakhir yang menyaksikan skenario ini, ketika pertemuan kedua tim berakhir dengan skor 3-3 pada September 2025.