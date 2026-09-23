Media Turki terus memuji ketajaman bintang Mesir Mohamed Salah bersama Trabzonspor, setelah hat-trick yang membawa timnya menang 4-0 atas Galatasaray pada pekan keenam Liga Turki, sebelum jeda internasional dimulai.

Salah menambah koleksinya menjadi 7 gol dalam 6 pekan, menjadikannya pemuncak daftar pencetak gol kompetisi, sebuah angka yang belum pernah diraih oleh pemain mana pun dalam sejarah Trabzonspor kecuali bintang terdahulu Burak Yilmaz pada musim 2017-18.

Surat kabar hurriyet Turki menyebut bahwa Mohamed Salah terlibat dalam 9 gol pada 6 pekan pertamanya di Liga Turki: 7 gol dengan dua assist, sekaligus mencatatkan awal terbaik dalam kariernya secara profesional di Eropa.





Salah memulai kariernya di Eropa bersama Basel pada musim 2012-2013, kemudian bermain bersama Chelsea, Fiorentina, Roma, dan Liverpool, sebelum menuju Trabzonspor.

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Surat kabar itu mengatakan: "Meskipun bintang Mesir tersebut memberikan kontribusi gol yang besar pada enam pertandingan liga pertamanya bersama berbagai klub, periodenya bersama Trabzonspor merupakan puncak ketajamannya dalam aspek ini."

Ditambahkan: "Mohamed Salah meraih sukses gemilang dalam persaingan pencetak gol terbanyak Liga Inggris, di mana bintang Mesir itu meraih gelar top skor liga sebanyak empat kali. Ia memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Premier League dengan 32 gol pada musim 2017-2018, 22 gol pada musim 2018-2019, 23 gol pada musim 2021-2022, dan 29 gol pada musim 2024-2025."