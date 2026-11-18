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Tiket lolos lebih awal ke Piala Afrika 2027 bukan satu-satunya keuntungan yang dibawa pulang timnas Maroko dari laga melawan Niger. Pertandingan tersebut juga menghadirkan catatan statistik baru dalam perjalanan Mohamed Ouahbi sebagai pelatih Maroko.

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Maroko menang 1-0 atas Niger pada Selasa malam di Stadion Pangeran Moulay Abdellah, Rabat, dalam laga keempat kualifikasi Piala Afrika 2027. Hasil ini membuat Maroko mempertahankan rekor sempurna, mengoleksi 12 poin dari empat pertandingan, dan resmi memastikan tiket ke putaran final dua laga sebelum fase grup berakhir.

Kemenangan terbaru ini berbeda dari penampilan menyerang Maroko pada laga sebelumnya yang berakhir dengan lima gol. Kali ini, mereka lebih kesulitan menembus pertahanan Niger, meski menguasai jalannya pertandingan dalam waktu yang lama.

Hasil yang diraih Ouahbi dalam 16 laga pertamanya bersama Maroko menjadi indikator tambahan atas kuatnya awal perjalanannya. Ia mencatat 10 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 1 kekalahan, dengan persentase kemenangan 62,5%, menurut statistik yang dirilis akun Statsfoot.

Dengan catatan ini, pelatih asal Maroko tersebut menyamai start terbaik seorang pelatih kepala Maroko pada abad ke-21, yang sebelumnya dibukukan pelatih asal Bosnia Vahid Halilhodžić dengan angka yang sama dalam 16 laga pertamanya bersama timnas.

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Perbandingan dengan Halilhodžić menjadi penting mengingat kiprah pelatih asal Bosnia itu bersama Maroko pada 2019 hingga 2022. Ia memimpin timnas dalam 30 pertandingan dengan torehan 20 kemenangan, 7 imbang, dan 3 kekalahan, atau persentase kemenangan sekitar 66,7%.

Ia juga berhasil membawa Maroko ke Piala Afrika 2021 sebelum masa kerjanya berakhir pada Agustus 2022. Posisinya kemudian digantikan Walid Regragui, yang selanjutnya mengantar Maroko meraih posisi keempat di Piala Dunia 2022.

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Rekor Kemenangan Terbaik Maroko

Dengan kemenangan kemarin, Maroko juga memenangi 19 laga terakhirnya di kualifikasi turnamen besar (Piala Dunia + Piala Afrika). Ini merupakan rekor kemenangan terbaik mereka dalam laga sejenis.

Ouahbi tak menyembunyikan kepuasannya karena target utama melawan Niger tercapai, tetapi ia juga tidak mengabaikan sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Seusai laga, ia menyinggung penurunan ritme serangan secara relatif pada babak kedua, seraya menyebut timnya mungkin kurang intens dalam pergerakan dan berlari, meski ia meyakini timnya menciptakan banyak peluang dan menampilkan ide-ide menyerang yang baik.

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Seperti dikutip dari Jaringan Radio dan Televisi Maroko SNRT, ia menjelaskan bahwa staf pelatih mencoba memberi kebebasan bergerak yang lebih besar kepada beberapa pemain, sembari tetap menjaga organisasi dan keseimbangan kolektif, sebagai bagian dari uji coba sejumlah solusi taktis.

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Pelatih Maroko itu menjelaskan bahwa filosofinya bertumpu pada pressing tinggi dan peningkatan intensitas serangan, ditambah counter-pressing untuk merebut bola dengan cepat serta memanfaatkan peluang menyerang yang tercipta dari situ. Ouahbi puas dengan cara para pemain menerapkan ide-ide tersebut, tetapi mengakui masih ada aspek teknis dan taktis yang perlu diperbaiki. Ia menegaskan bahwa kepastian lolos tidak akan membuat staf pelatih lengah atau mengubah cara kerja, baik hasilnya positif maupun negatif.

Dengan kemenangan ini, Maroko menjadi salah satu tim yang memastikan tempat di Piala Afrika 2027 dua laga sebelum kualifikasi berakhir, bersama Senegal, Benin, Burkina Faso, Kamerun, dan Mali, menurut laporan kantor berita Reuters.

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