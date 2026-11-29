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Perdebatan kembali mencuat soal pelatih Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, yang tidak menggunakan bahasa Spanyol dalam konferensi pers. Padahal, ia hampir menuntaskan tahun ketiganya menangani tim Catalan itu dan kerap tampil di hadapan media untuk menjawab pertanyaan wartawan. Hingga kini, ia belum pernah sekali pun menjawab pertanyaan dalam bahasa Spanyol.

Isu ini kembali ramai dibicarakan setelah konferensi pers jelang laga Barcelona kontra Deportivo La Coruña. Dalam kesempatan itu, Flick menjelaskan bahwa ia hingga kini belum merasa cukup nyaman untuk berbicara dalam bahasa Spanyol. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak berniat mencobanya, bahkan setelah minum minuman beralkohol, sebelum berkelakar kepada para wartawan bahwa ia memang tidak minum sama sekali sehingga pilihan itu tidak mungkin dilakukan.

Konferensi pers tersebut digelar menjelang pertemuan kedua tim dalam pekan ke-14 LaLiga yang berlangsung di Stadion Riazor. Barcelona saat itu berupaya melanjutkan tren kemenangan dan memperkokoh posisinya di puncak klasemen, sementara Deportivo memasuki laga dengan menempati peringkat ke-12 dengan koleksi 15 poin.

Barcelona pun sukses meraih kemenangan besar atas tuan rumah dengan skor 5-1 . Lamine Yamal dan Dani Olmo mencetak dua gol di babak pertama, sebelum Raphinha mencetak tiga gol di babak kedua dan membawa tim Catalan itu meraih kemenangan yang memperkokoh posisinya di puncak klasemen LaLiga.

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Dengan kemenangan ini, Barcelona mengoleksi 39 poin dari 14 pertandingan dan unggul lima poin atas Atletico Madrid di peringkat kedua yang mengumpulkan 34 poin. Real Madrid menempati peringkat ketiga dengan 33 poin, sedangkan Deportivo La Coruña tertahan di angka 15 poin di peringkat ke-13.

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Program “Carrusel Deportivo” di radio “Cadena SER” membahas sikap pelatih asal Jerman tersebut dan menyebutnya sebagai “titik lemah”. Sejumlah jurnalis mendiskusikan alasan yang mungkin membuat Flick tetap menggunakan bahasa Inggris dalam konferensi persnya, meski sudah cukup lama menangani tim.

Santi Ovalle mengatakan bahwa Flick tidak ingin berbicara dalam bahasa Spanyol karena itu bukan bahasa ibunya. Selain itu, ia sadar setiap kata yang diucapkannya diawasi dengan sangat ketat, sehingga ia tidak ingin menggunakan bahasa yang belum dikuasainya 100%.

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Jordi Martí sependapat dengan pandangan tersebut. Ia menjelaskan bahwa para pelatih menghadapi pengawasan ketat atas pernyataan mereka dan setiap kata yang mereka ucapkan dianalisis dengan cermat. Karena itu, mereka perlu menyampaikan gagasan dalam bahasa yang memungkinkan mereka memberikan detail dan makna sepresisi mungkin.

Martí menambahkan bahwa para pelatih menghadapi media kurang lebih setiap tiga hari sekali dan harus menjawab beragam pertanyaan. Oleh karena itu, mereka harus mampu mengungkapkan apa yang ingin disampaikan sejelas mungkin.

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Namun, jurnalis Catalan itu menyoroti hal lain terkait bahasa resmi klub. Ia menegaskan bahwa Flick harus ingat bahwa bahasa resmi Barcelona, berdasarkan statuta klub, adalah bahasa Catalan, dan menurutnya ketentuan itu semestinya berlaku juga bagi sang pelatih.

Sementara itu, Santi Ovalle mengungkapkan bahwa bahasa yang digunakan dalam keseharian tim bersama Flick adalah bahasa Inggris. Artinya, pelatih asal Jerman itu masih mengandalkan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pemainnya, meski sudah memasuki musim ketiganya bersama Barcelona.

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Ovalle juga menyebut bahwa Flick mulai memahami sejumlah kata dalam bahasa Spanyol. Ia mencontohkan momen dalam salah satu konferensi pers, ketika Flick menerima pertanyaan dalam bahasa Spanyol dan mampu memahaminya sepenuhnya. Hal itu menunjukkan kemampuannya mencerna bahasa tersebut, meski belum sampai pada tahap berbicara menggunakan bahasa itu di depan media.

Di sisi lain, Bruno Alemany menawarkan penjelasan berbeda. Menurutnya, keputusan Flick mengandalkan bahasa Inggris di awal kiprahnya bersama Barcelona mungkin merupakan langkah cerdas, karena memungkinkannya menghindari pembahasan detail yang tidak bisa ia ungkapkan secara akurat dalam bahasa lain. Namun, ia menilai alasan tersebut tidak lagi meyakinkan setelah hampir tiga tahun berlalu.

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Alemany menambahkan bahwa Flick, yang kini menjalani musim ketiganya sebagai pelatih kepala Barcelona, sudah memiliki cukup waktu untuk mempelajari bahasa tersebut. Ia menilai situasi saat ini layak untuk dievaluasi, mengingat lamanya waktu yang telah dihabiskan Flick di klub Catalan itu.

Dengan demikian, persoalan bahasa Flick masih menjadi bahan perbincangan media seputar Barcelona. Ada yang memahami keinginannya untuk menyampaikan gagasan secara akurat dalam bahasa yang ia kuasai, ada pula yang menilai lamanya ia berada di klub sudah cukup untuk mulai berbicara dalam bahasa Spanyol, atau bahkan dalam bahasa Catalan yang merupakan bahasa resmi klub.