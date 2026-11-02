Pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, berhasil memantapkan dirinya sebagai elemen utama dalam skuad Real Madrid, setelah tampil gemilang dengan mencetak gol-gol roket dan menciptakan peluang, sehingga berkontribusi membawa timnya meraih 7 kemenangan dalam tujuh pertandingan yang ia mulai sebagai starter, serta menegaskan kemampuannya untuk menutupi absennya Vinicius Junior.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Diomande sebelumnya telah menunjukkan keberaniannya selama pengalamannya bersama Leganes, serta kemampuannya menggocek lawan di Leipzig, di samping kepiawaiannya menuntaskan serangan dari kedua sisi. Namun, yang belum diketahui tentang dirinya — karena ia menyimpannya untuk diri sendiri — adalah bahwa ia memiliki tendangan roket dengan kaki kanannya, yang menonjol bukan hanya karena kekuatannya yang besar, melainkan juga keindahan tampilannya.

Pengaruh pemain Pantai Gading ini melampaui batas kecemerlangan individu, karena Real Madrid meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan yang ia jalani sebagai starter, sementara tim menampilkan level terbaiknya pada musim ini, dan Diomande menjadi salah satu motor penggerak paling menonjol.

Tiga gol terakhir Diomande hadir melalui tendangan-tendangan roket yang bertenaga. Ia mencetak satu gol dalam kemenangan 4-1 atas Sevilla, lewat tendangan kaki kanan dari tepi kotak penalti, sebelum mengulangi hal yang sama melawan Leipzig dengan skor yang sama, tetapi dari jarak yang sedikit lebih jauh dan dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, setelah ia menendang bola langsung tanpa menyentuh tanah.

Adapun gol terakhirnya di Santander menggabungkan keistimewaan dua gol sebelumnya, karena datang dari jarak jauh seperti gol pertama, dan dengan kesulitan teknis yang menyerupai gol kedua, dalam sebuah pemandangan yang seakan menunjukkan bahwa pikiran dan tubuh pemain berkembang bersama untuk mencapai tendangan yang sempurna.

Gol itu bagaikan sebuah lukisan seni, setelah ia mengirim bola dengan presisi tinggi ke gawang Agirrezabala dengan kecepatan mencapai 120,2 kilometer per jam, disertai putaran bola sebesar 3,3 putaran per detik, dari jarak 19 meter.

Level Diomande meningkat secara jelas usai jeda internasional yang panjang, yang selama itu ia tunjukkan bersama timnas Pantai Gading bahwa ia bersiap untuk tampil dengan kekuatan penuh.

Sejak saat itu, pemain tersebut terlibat dalam 6 gol, setelah mencetak 3 gol dan menciptakan sejumlah gol yang sama, meninggalkan jejaknya di setiap kesempatan, selain menambah ancaman pada penampilan timnya.

Tidak ada yang mengunggulinya dalam jumlah dribel kecuali Kylian Mbappe, yang melakukan 39 dribel berbanding 34 milik Diomande, meskipun bintang Prancis itu bermain 512 menit lebih banyak di lapangan.

Baik Diomande menjadi penyebab kebangkitan Real Madrid saat ini maupun hasil dari kebangkitan itu, setiap orang bebas menentukan mana yang mendahului yang lain. Namun, yang pasti, pemain Pantai Gading itu berhasil dengan sangat baik memanfaatkan absennya Vinicius Junior yang panjang dari pertandingan liga akibat hukuman, jika hal itu memang salah satu target yang ia tetapkan dalam rencananya.

Sisi kiri, yang dulu dikuasai Vinicius tanpa saingan berarti, kini menjadi area di mana Diomande menampilkan level terbaiknya, dan melaluinya ia memberikan aksi-aksi paling efektif. Tiga gol istimewa terakhir pemain Pantai Gading ini hadir setelah ia menempati posisi sayap kiri, yang memungkinkannya menempatkan diri secara ideal untuk menendang dengan kaki kanannya.

Ancamannya tidak terbatas pada mencetak gol, melainkan juga meluas ke penciptaan situasi-situasi serangan lain yang mengancam para lawan. Pada menit kelima pertandingan, para pemain Los Blancos menuntut penalti untuk pemain bernomor 25 itu, setelah ia diinjak oleh Mantilla, tetapi wasit Munuera Montero menilai benturan itu berdampak kecil dan tidak layak dianggap pelanggaran. Hal ini menegaskan kemampuan Diomande yang terus-menerus dalam menciptakan ancaman.

Mati demi sang pelatih

Mourinho berupaya memberikan Diomande kesempatan bermain secara bertahap, tanpa terburu-buru memainkannya. Meski demikian, kekagumannya terhadap sikap pemain barunya itu tampak bahkan sebelum penampilan perdananya, ketika ia berbicara tentang semangat yang dibawa sang pemain saat bergabung dengan tim, setelah ia mengatakan bahwa dirinya siap "mati" demi pelatihnya.

Beberapa hari kemudian, pelatih asal Portugal itu berkomentar: "Tanpa berpegang pada kata-kata secara harfiah, ungkapan ini saya sukai. Saya lebih suka ia mati demi kelompok dan Real Madrid, tetapi saya tahu apa yang ia maksudkan ketika menyebut nama saya dalam pembicaraannya tentang kelompok kerja dan klub. Kata-kata itu mudah, tetapi beralih ke tindakan jauh lebih sulit."

Diomande pun menerjemahkan kata-kata ini menjadi tindakan, baik melalui peran-peran menyerangnya maupun melalui kembali turun untuk merebut bola ketika situasi menuntutnya, dalam tugas-tugas yang mencerminkan semangat pengorbanan lebih daripada upaya tampil di sorotan.

Hal itu menjadi sumber ketenangan yang besar bagi Mourinho, yang menyadari bahwa Diomande menjalankan tugasnya bahkan ketika pertandingan menuntut upaya bertahan yang berat.

Ketika pelatih asal Portugal itu ditanya tentang kerja bertahan besar yang ditampilkan pemain muda Pantai Gading tersebut serta keberadaan Bellingham, ia tampak bangga, dan berkata: "Ketika para pemain yang paling berjiwa menyerang mengerahkan upaya besar dalam aspek-aspek bertahan, hal itu mengirim pesan positif kepada kelompok."

Pesan ini membawa arti tambahan bagi Vinicius, yang akan kembali ke lapangan nanti, karena ia tidak akan dapat kembali tampil di liga sebelum 29 November setidaknya.