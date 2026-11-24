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Sebuah laporan media pada Selasa (hari ini) menyebutkan bahwa putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) terkait gelar Piala Afrika 2025 tidak hanya merenggut prestasi tersebut dari Maroko, tetapi dampaknya juga meluas lebih jauh.

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Setelah lebih dari delapan bulan penantian, spekulasi, dan pernyataan yang saling bertentangan, ditambah sidang dengar pendapat yang digelar pada awal Oktober di Lausanne, Swiss, Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) akhirnya menjatuhkan putusannya pada Selasa (hari ini), mengakhiri sengketa panjang terkait laga final Piala Afrika 2025, sekaligus memberikan keputusan yang dinantikan Senegal dan mencabut gelar juara dari Maroko.

Regulasi yang berlaku memungkinkan putusan CAS diajukan banding ke Mahkamah Agung Federal Swiss, yang merupakan otoritas peradilan tertinggi di negara tersebut.

Putusan ini menjadi pukulan telak bagi Maroko, yang gagal meraih bintang kedua dalam sejarahnya. Namun, putusan tersebut juga memiliki sisi lain.

Menurut situs "Foot Mercato", Maroko harus menanggung biaya besar setelah putusan CAS terkait final Piala Afrika 2025.

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Meski Senegal secara resmi telah mendapatkan kembali gelarnya, Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko tetap wajib menanggung sebagian biaya proses arbitrase yang diajukan oleh Federasi Sepak Bola Senegal.

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Poin keenam dari putusan yang dikeluarkan hari ini menyebutkan bahwa biaya tersebut, yang nantinya akan ditetapkan oleh kepaniteraan CAS, akan dibagi di antara kedua lembaga.

Federasi Sepak Bola Maroko akan menanggung dua pertiga biaya, sedangkan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) akan menutup sepertiga sisanya. Dengan demikian, jumlah pasti tagihan tersebut hingga kini belum diketahui oleh federasi Maroko.

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Rincian Krisis Final Piala Afrika 2025

Krisis ini bermula pada menit-menit akhir waktu normal pertandingan, ketika skor masih imbang tanpa gol, sebelum wasit memberikan penalti untuk Maroko. Keputusan itu memicu kemarahan para pemain Senegal dan pelatih mereka, Pape Thiaw.

Sejumlah pemain Senegal meninggalkan lapangan dan menuju ruang ganti sebagai bentuk protes, sehingga pertandingan terhenti sekitar 10 menit, sebelum Sadio Mane turun tangan membujuk rekan-rekannya dan sang pelatih untuk kembali dan melanjutkan laga.

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Setelah permainan dilanjutkan, Maroko mendapat peluang emas untuk memastikan gelar juara, tetapi Brahim Diaz gagal mengeksekusi penalti setelah menendangnya ala Panenka, dan bola dengan mudah ditangkap kiper Edouard Mendy.

Pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, dan Pape Gueye berhasil mencetak gol kemenangan bagi Senegal, memberikan gelar kedua dalam sejarah tim nasional negaranya, di tengah keterkejutan suporter Maroko yang berharap menyaksikan tim nasional mereka juara di kandang sendiri.

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Rangkaian peristiwa tidak berakhir saat peluit panjang dibunyikan. Suasana memanas dan terjadi adu mulut antara sejumlah jurnalis Maroko dengan pelatih Senegal, Pape Thiaw, yang dikritik karena keputusannya membawa para pemain kembali ke ruang ganti.

Konferensi pers Thiaw seusai pertandingan dibatalkan, sebelum ia menyampaikan permintaan maaf keesokan harinya, sementara CAF memutuskan untuk menjatuhkan larangan bertanding lima laga kepadanya akibat insiden yang terjadi di final.

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Dua bulan setelah pertandingan, Komite Banding CAF mengeluarkan keputusan yang menyatakan Senegal mundur dari pertandingan dan memberikan kemenangan administratif 3-0 kepada Maroko, berdasarkan Pasal 84 regulasi turnamen.