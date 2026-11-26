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Kiper Barcelona, Joan Garcia, sudah terbiasa bermain meski merasakan nyeri ringan di lutut kanannya akibat edema yang dideritanya sejak 16 September lalu, saat menghadapi Racing Santander.

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Garcia absen pada laga berikutnya melawan Sevilla dan juga tidak membela timnas Spanyol pada jeda internasional pertama musim ini akibat cedera yang tidak tergolong serius, tetapi tidak bisa pulih sepenuhnya dalam waktu semalam.

Menurut harian Sport, Joan Garcia mampu mengatasi masalah ini, yang sama sekali tidak memengaruhi performanya bersama Barca.

Meski demikian, edema tersebut belum hilang hingga kini. Karena itu, para fisioterapis Barcelona memantau Joan Garcia dengan saksama hingga pemulihannya tuntas secara bertahap.

Dalam laga melawan Villarreal, kiper Livakovic terlihat keluar untuk melakukan pemanasan tepat sebelum babak pertama berakhir.

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Joan Garcia saat itu merasakan sedikit nyeri, tetapi masalahnya ditangani selama jeda turun minum sehingga ia kembali bermain di babak kedua.

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Saat menghadapi Sabah di Liga Champions, Joan Garcia bermain penuh dan melakukan sejumlah penyelamatan apik, meski kebobolan satu gol akibat hilangnya konsentrasi tim.

Performa Joan Garcia menegaskan bahwa masalah lututnya bukan hambatan. Ia masih memiliki refleks yang cepat, bergerak sigap di luar kotak penalti, dan melompat tanpa kendala untuk menangkap bola-bola udara.

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Tidak ada alasan untuk khawatir, meski Livakovic siap bermain jika dibutuhkan.

Kiper asal Kroasia itu berada di atas Szczesny dalam urutan penjaga gawang dan akan menjadi pilihan pertama jika terpaksa dilakukan pergantian di posisi kiper, seperti yang terjadi dalam laga di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan.

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Kendati begitu, suasana tenang menyelimuti Barcelona. Joan Garcia siap terus bertanding, dan ia telah membuktikannya saat menghadapi Sabah.

Sang kiper telah tampil dalam 17 laga resmi bersama Barcelona musim ini, kebobolan 20 gol, dan mencatatkan lima clean sheet. Total menit bermainnya mencapai 1.486 menit, dengan 39 penyelamatan.

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Di Liga Champions, setelah bermain penuh melawan Sabah dalam laga yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 4-1, ia kini telah mengoleksi lima penampilan, kebobolan tujuh gol, dan melakukan 16 penyelamatan.