Dalam El Partidazo de Cope, Canizares mengkritik aksi teatrikal Vinicius saat kemenangan 2-1 Real di markas Espanyol Barcelona pada laga pembuka LaLiga akhir pekan lalu. Penyerang Los Blancos itu beberapa kali terjatuh di kotak penalti dan setiap kali sia-sia menuntut penalti.

Canizares menjadikan perilaku Vinicius di lapangan sebagai alasan untuk mempertanyakan nilainya bagi sebuah tim: "Musim panas ini ada perdebatan. Dia tinggal punya kontrak satu tahun lagi, dijual atau tidak. Apa yang dia berikan kepada Anda secara sepakbola dibandingkan dengan apa yang dia ambil dari Anda. Tahu apa yang terjadi? Tidak ada yang menginginkannya," duga pria 56 tahun itu, yang pada era 1990-an mencatat total 55 laga kompetitif untuk Real dan setelah itu menjadi ikon di Valencia (1998 hingga 2008), bahwa Vinicius memang kekurangan opsi untuk potensi hengkang dari Madrid.

"Tidak ada yang menginginkan pemain seperti itu di klub mereka. Dan saya rasa dia tidak punya tawaran apa pun," lanjut Canizares. "Real Madrid terpaksa dan harus memperpanjang kontraknya, karena tentu tidak ada klub yang menghubunginya atau agennya, sebab tidak ada yang menginginkan pemain dengan karakteristik seperti ini. Yah, mungkin klub yang lebih kecil … Newcastle," lanjut mantan kiper tim nasional Spanyol yang mencatat 46 caps itu.

Arsenal memikat Vinicius Junior dengan tawaran rekor?

Perpanjangan kontrak Vinicius yang sebelumnya akan habis pada 2027 berlangsung sangat lama dan selama satu setengah tahun terakhir rutin menjadi salah satu topik utama di ibu kota Spanyol. Ketika Real disebut-sebut tidak mau memenuhi tuntutan gaji fantastis dari pemain 26 tahun itu, negosiasi kabarnya sempat dihentikan. Pada akhirnya kedua pihak tetap mencapai kesepakatan dan pada awal Agustus Vinicius memperpanjang kontraknya untuk jangka panjang hingga 2032.

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Selain klub-klub top kaya raya dari Arab Saudi, belakangan ketertarikan juga disebut datang dari Arsenal. Menurut laporan media, juara Inggris itu bahkan siap menjadikan Vinicius pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah klub mereka demi memboyongnya dari Madrid ke London. Di luar itu, rumor seputar Vinicius dalam beberapa bulan terakhir cenderung sepi, tetapi hal itu juga disebabkan oleh fakta bahwa memang hanya sedikit klub di dunia yang secara finansial mampu merekrut pemain tim nasional Brasil tersebut.

Pelatih baru Real, Jose Mourinho, setelah kembali munculnya kegaduhan soal Vinicius dalam laga kontra Espanyol, justru secara demonstratif berdiri di depan untuk membela bintang utamanya. "Vini bukan orang suci, tetapi apa yang mereka lakukan kepadanya sudah keterlaluan," tegas Mourinho setelah kemenangan tandang tipis pada Sabtu malam itu, dan ia berbicara tegas soal perlakuan terhadap Vinicius di stadion lawan: "Kita hidup di era sosial anti-perundungan. Dalam kasus Vini, kita masih berada dalam fase perundungan — baik dari lawan maupun dari penonton. Kami harus mendidiknya sebaik mungkin dan mempersiapkannya sebaik mungkin untuk itu."