Bagikan Ikuti GOAL di Google

Penyerang Barcelona asal Brasil, Raphinha, tampil sangat gemilang dalam laga timnya melawan tuan rumah Deportivo La Coruña, Minggu (hari ini), dalam lanjutan Liga Spanyol.

Iklan

Barcelona bertandang ke markas Deportivo La Coruña di Stadion Riazor pada Minggu malam ini dalam lanjutan pekan ke-14 Liga Spanyol.

Raphinha mencetak tiga gol dalam kemenangan 5-1 tersebut, masing-masing pada menit ke-50, 83, dan 90+1.

Menurut akun spesialis statistik "Mister Chip" di platform X, Raphinha kini mengoleksi 18 gol dalam 14 pekan pertama Liga Spanyol (LaLiga). Tidak ada pemain yang mencetak gol sebanyak itu pada fase musim ini sejak Cristiano Ronaldo, legenda Real Madrid yang kini menjadi bintang klub Arab Saudi Al Nassr, pada musim 2014-2015 (23 gol).

Akun tersebut menambahkan bahwa Barcelona telah mengemas 56 gol setelah 14 pekan. Sepanjang sejarah LaLiga, hanya Athletic Bilbao pada musim 1930-1931 (64 gol) yang mencetak lebih banyak gol dalam 14 pekan pertama.