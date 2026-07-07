Chelsea mengalami pekan yang penuh dengan pergerakan di bursa transfer, baik melalui penandatanganan kontrak baru maupun penetapan daftar pemain yang kemungkinan akan hengkang, sebagai bagian dari upaya melanjutkan proyek pembenahan tim dalam persiapan menyambut musim baru. Sementara klub asal London ini berupaya memperkuat semua posisi dengan pemain-pemain yang kompetitif, manajemen terus berupaya merampingkan skuad dengan menjual atau meminjamkan sejumlah pemain.

Lulusan akademi klub, Tyreke George, telah menyelesaikan kepindahannya ke Everton dengan nilai dasar sebesar 18 juta poundsterling, dengan potensi nilai transfer meningkat hingga 24 juta poundsterling melalui klausul yang terkait dengan performa. Kesepakatan tersebut juga mencakup hak Chelsea atas 15% dari nilai transfer pemain tersebut di masa depan.

Di sisi lain, Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah adanya niat untuk merekrut gelandang asal Argentina, Enzo Fernández, sehingga mengakhiri spekulasi yang mengaitkan sang pemain dengan kepindahan ke Stadion Santiago Bernabéu.

Selain itu, pemain asal Swiss Granit Xhaka menutup pintu bagi Chelsea, setelah menegaskan tekadnya untuk tetap bertahan di Sunderland, meskipun klub London tersebut tertarik untuk merekrutnya dan mengajukan tawaran senilai 8 juta poundsterling dalam beberapa pekan terakhir.

Di sisi transfer, Chelsea telah menyelesaikan rekrutan pertamanya di bursa musim panas ini dengan mendatangkan bek asal Italia, Marco Balestra, dari Atalanta. Pihak klub tidak hanya memandang Balestra sebagai investasi untuk masa depan, tetapi juga sebagai pemain yang mampu langsung bersaing untuk posisi di tim inti. Kebijakan Chelsea didasarkan pada menciptakan persaingan yang ketat di semua posisi, bukan sekadar menambah jumlah pemain.

Perekrutan Balestra ini terjadi setelah musim yang gemilang yang ia jalani bersama Cagliari sebagai pemain pinjaman, di mana ia terpilih sebagai bek terbaik di Serie A, setelah tampil dalam 38 pertandingan dan hanya absen satu kali, serta menjadi starter dalam 34 pertandingan, sehingga membuktikan bahwa ia memiliki kualitas yang diperlukan untuk bersaing di salah satu liga terkuat di Eropa.

Meskipun pemain ini baru berusia 21 tahun, manajemen Chelsea yakin bahwa ia masih memiliki ruang yang besar untuk berkembang, dengan prediksi bahwa ia akan mendapatkan banyak kesempatan bermain selama musim depan, demikian dilaporkan oleh “The Athletic”.

Saat diturunkan, ia diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan di lini serang, terutama karena kapten Reece James kini sering bermain di posisi yang lebih dalam, baik sebagai gelandang maupun bek tengah kanan dalam formasi pertahanan tiga orang, sementara masa depan Malo Gusto masih belum jelas mengingat minat beberapa klub untuk merekrutnya, dengan Manchester City sebagai yang terdepan.

Posisi yang menjadi incaran Chelsea

Klub ini masih berupaya memperkuat beberapa posisi sebelum bursa transfer ditutup. Chelsea terus melakukan negosiasi dengan Rayo Vallecano untuk merekrut bek kiri Pep Chavarria, yang berusia 28 tahun.

Klub ini juga ingin mendatangkan setidaknya satu bek tengah baru, dan Maxence Lacroix, bek Crystal Palace, berada di urutan teratas daftar incaran, bersama dengan Jacobo Ramón, pemain Como, yang juga menarik perhatian manajemen.

Klub ini juga terus memantau Morgan Rogers, pemain Aston Villa, karena kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi serang, meskipun menyadari bahwa transfer ini akan mahal mengingat Aston Villa sangat mempertahankan pemain tersebut dan adanya persaingan dari klub-klub lain.

Setelah Sunderland bersikeras mempertahankan Granit Xhaka, Chelsea menutup kasus ini dan tidak berencana mengajukan tawaran baru, sementara Valentin Barco dari Strasbourg diperkirakan akan bergabung, meskipun Chelsea belum mengumumkan kesepakatan tersebut secara resmi hingga saat ini.

Pemain yang Berpotensi Hengkang

Chelsea bersiap mendengarkan tawaran yang diajukan untuk pemain sayap asal Argentina, Alejandro Garnacho, yang baru bergabung setahun lalu dari Manchester United dengan nilai transfer 40 juta poundsterling. Klub tidak keberatan dengan kepergiannya, namun hanya akan menerima transfer permanen, terutama karena ada dua klub yang berlaga di Liga Champions yang tertarik untuk merekrutnya.

Selain itu, bek Trevoh Chalobah akan tersedia untuk dijual dengan harga 35 juta poundsterling, setelah klub telah menolak dua tawaran dari Como, sementara klub lebih memilih meminjamkan bek muda Mamadou Sar ke salah satu klub Liga Inggris daripada membiarkannya pindah ke luar negeri.

Gelandang André Santos juga masuk dalam daftar pemain yang bisa dijual, jika ada tawaran finansial yang sesuai, hal yang sama berlaku untuk Enzo Fernández dan Malo Justo, yang masing-masing dinilai klub sebesar sekitar 120 juta poundsterling dan 75 juta poundsterling.

Di sisi lain, Chelsea tidak berencana melepas João Pedro, yang sangat dipercaya di dalam klub, sementara setidaknya satu penyerang lainnya diperkirakan akan hengkang selama musim panas. Staf pelatih belum memutuskan nasib trio Nicolas Jackson, William Delap, dan Emmanuel Emiaga terkait peran mereka di musim depan, sementara Mark Guio diperkirakan akan hengkang, baik melalui status pinjaman maupun transfer permanen.

Daftar pemain yang ditawarkan untuk dijual juga mencakup duo bek Benoît Badiashile dan Axel Disasi, serta kiper cadangan Philip Jorgensen. Chelsea juga sedang mengupayakan penyelesaian sejumlah kesepakatan lainnya, termasuk penjualan Gaja Slonina dan David Datro Fofana, serta peminjaman Kendry Baez, David Washington, Caleb Wiley, dan Shomaira Mehuka, dengan tujuan memberi mereka kesempatan bermain yang lebih besar dan memperoleh pengalaman.