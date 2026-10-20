Setelah kontroversi yang dipicu oleh hilangnya rekaman siku Arda Guler, pemain Real Madrid, selama laga melawan Sevilla, di antara 26 kamera di Bernabeu, La Liga memutuskan untuk merespons dengan cara sekuat mungkin.

Pada El Clasico Minggu mendatang di Stadion Camp Nou, tidak akan ada ruang untuk bayangan atau kebetulan, di mana akan dipasang jaringan pengawasan tanpa preseden yang mencakup 40 kamera beresolusi sangat tinggi, yang satu-satunya tugasnya adalah tidak melewatkan sekejap pun dari Lamine Yamal dan Kylian Mbappe 24 jam sebelum pengumuman Ballon d'Or.

Dari 26 kamera menjadi 40: La Liga menaikkan standar

Pengumuman besar ini datang setelah laporan yang diterbitkan oleh surat kabar "Mundo Deportivo", yang mengungkap penggunaan hanya 26 kamera pada laga Real Madrid melawan Sevilla Minggu lalu di Stadion Santiago Bernabeu.

Kini seluruh perhatian tertuju pada laga puncak hari Minggu yang diproduksi oleh La Liga untuk kepentingan saluran-saluran Spanyol dan internasional.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Menurut rencana penyiaran resmi, laga-laga Barcelona dan Real Madrid, baik di kandang maupun tandang, selalu diklasifikasikan ke dalam Kategori "A", yang mewajibkan batas minimum tidak kurang dari 22 kamera di stadion.

Namun El Clasico dan Derbi Madrid memiliki klasifikasi khusus, yaitu Kategori "A+", yang merupakan kategori tertinggi. Pada laga-laga ini, jumlahnya meningkat secara drastis hingga berkisar antara 35 dan 40 kamera yang ditempatkan dengan cermat di setiap jengkal stadion, sesuai rencana terperinci yang diserahkan sebelumnya kepada komite wasit dan ruang teknologi asisten wasit video VAR untuk menentukan posisinya secara akurat.

Pengejaran khusus bagi Yamal dan Mbappe dengan teknologi sinema

Jumlah bukanlah satu-satunya perbedaan; selain kamera-kamera biasa, La Liga di Camp Nou akan menggunakan persenjataan khusus yang mencakup kamera berjangkauan sangat jauh, kamera sinematik, dan laga akan disiarkan sepenuhnya dalam kualitas 4K untuk menjamin kualitas setinggi mungkin.

Kejutan terbesar adalah pengaktifan sistem pelacakan individu beresolusi sangat tinggi; pada laga-laga seperti ini, kamera-kamera akan dikhususkan untuk mengikuti pemain-pemain tertentu sepanjang 90 menit, guna memastikan tidak ada detail yang terlewat, dan dua bintang yang dipilih kali ini adalah Lamine Yamal dan Kylian Mbappe.

Tujuannya jelas: mendokumentasikan setiap gerakan dari dua pemain terbaik di dunia saat ini, terlebih laga ini berlangsung kurang dari 24 jam sebelum gala Ballon d'Or, di mana kedua bintang Barcelona dan Real Madrid dianggap sebagai yang paling berpeluang meraih penghargaan terpenting itu.

Pesannya kini menjadi jelas: jika 26 kamera tidak cukup untuk mengungkap siku Guler di tengah lapangan, maka 40 kamera di El Clasico akan membuat bahkan embusan napas pun terlihat.