Tak Ada Lagi Perang: Laporta Menutup Lembaran Permusuhan dengan Atletico

Hubungan antara manajemen Atletico Madrid dan Barcelona telah melampaui fase ketegangan yang terjadi pada periode bursa transfer musim panas lalu akibat Julian Alvarez, di mana kedua belah pihak berupaya memulihkan hubungan normal melalui langkah-langkah bersahabat yang mendahului laga yang dinantikan antara kedua tim, Minggu mendatang, di Stadion "Riyadh Air Metropolitano".

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Joan Laporta, presiden Barcelona, akan memimpin rombongan tim Catalan dalam perjalanannya ke Madrid, dan juga akan diadakan jamuan makan siang yang mempertemukan manajemen kedua klub, dalam rangka upaya meredakan suasana dan menunjukkan kembalinya hubungan ke kondisi normal.

Indikasi kedekatan antara kedua klub bermula ketika Joan Laporta bertemu dengan Miguel Angel Gil Marin, CEO Atletico Madrid, selama pertemuan Asosiasi Klub Sepak Bola Eropa di ibu kota Denmark, Kopenhagen.

Presiden Barcelona mengakui bahwa mereka berdua berpelukan selama pertemuan tersebut, dan mampu melampaui perselisihan yang ditinggalkan oleh musim panas yang penuh ketegangan antara kedua belah pihak.

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Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar "Mundo Deportivo", Laporta mengungkap detail tambahan tentang pertemuannya dengan Gil Marin, dengan mengatakan: "Itu adalah pertemuan yang bersahabat dan luar biasa. Ketika kami bertemu, kami melihat bahwa kami harus melanjutkan hubungan baik yang terjalin antara kedua klub, serta hubungan pribadi kami. Saya sangat menghargainya, dan dia tahu itu, dan saya juga merasakan kasih sayangnya terhadap saya. Kami bertemu dan langsung berpelukan, dan saya rasa kami telah melampaui perselisihan dan memulihkan hubungan sebagaimana seharusnya. Saya sangat senang dengan hal itu, terutama karena dia adalah orang yang sangat saya hargai".

Ketegangan antara kedua klub mencapai puncaknya pada akhir Agustus lalu, ketika Miguel Angel Gil Marin memberikan pernyataan kepada saluran "Movistar" selama undian Liga Champions Eropa, di mana ia mengkritik cara Barcelona menangani upayanya untuk merekrut Julian Alvarez, dengan mengatakan: "Hal ini membuat saya lebih marah. Kami jijik dengan kepalsuan, ketiadaan moral, dan hilangnya transparansi serta profesionalisme, dan kami hanya bisa menegaskan bahwa kami tidak akan bernegosiasi dengan klub Barcelona dalam kondisi apa pun".

Rafa Yuste, wakil presiden Barcelona, menanggapi pernyataan tersebut ketika ia juga berada di acara undian di Kepangeranan Monako, dengan mengatakan: "Yang membuat saya heran adalah, meskipun saya mengenalnya, dia melontarkan pernyataan seperti itu yang kurang sopan dan hormat. Seluruh anggota klub, direktur olahraga, dan pelatih telah melewati garis merah dengan cara yang sama sekali tidak saya pahami. Pernyataan ini membuat saya marah dan saya tidak setuju dengannya".

Ia menambahkan: "Mereka telah melewati garis merah, Anda tidak bisa menyebut sebuah klub yang telah menjalin hubungan dengan Anda selama bertahun-tahun sebagai menjijikkan, dan kami tidak akan membiarkan itu. Seseorang harus bersikap sopan dalam hidupnya. Kami telah bertukar beberapa kata dengan keluarga Gil dan presiden klub Enrique Cerezo, dan saya memberi tahu mereka apa yang saya katakan sebelumnya: kami tenang dan hati nurani kami lega".

Pernyataan Gil Marin datang sebagai tanggapan atas sikap sebelumnya di mana Laporta membela tindakan Barcelona selama upayanya mendatangkan penyerang Argentina tersebut, dengan menegaskan bahwa klub Catalan bertindak dengan benar, setelah mengajukan tawaran yang tidak diterima oleh Atletico Madrid, meskipun sang pemain telah menunjukkan keinginannya untuk pergi sejak partisipasinya di Piala Dunia di Amerika Serikat, dengan mengatakan bahwa "yang terbaik bagi semua orang adalah mengemukakan gagasan kepindahan". Itulah pernyataan yang baru-baru ini diminta maaf oleh Alvarez.

Di tengah krisis tersebut, Laporta melangkah lebih jauh, setelah ia mengetahui bahwa Atletico Madrid menawarkan pemainnya kepada Arsenal, di mana ia mengatakan: "Jika mereka merasa terhina, mereka tahu alasannya. Mereka bereaksi berlebihan dan tindakan mereka di luar konteks. Saya tidak tahu alasannya, dan saya bisa menebaknya, tetapi saya tidak bisa menyatakannya secara terbuka karena saya tidak memiliki bukti. Kami menerima informasi yang menyatakan bahwa mereka menawarkannya untuk dijual, tetapi pada akhirnya mereka mengungkapkan sikap sebenarnya dan mengatakan bahwa mereka akan menjualnya ke klub mana pun kecuali Barcelona. Kami selalu memperlakukan mereka dengan jelas. Kami berbicara dengan Gil Marin dan mengajukan tawaran, dan tanggapan mereka adalah bahwa mereka tidak memiliki pengganti. Dan kami memberi tahu mereka bahwa jika mereka memiliki pengganti, kami bisa membicarakannya. Saya tidak memahami alasan reaksi berlebihan yang menyusul setelah itu".

Meskipun suasana ketegangan antara kedua klub telah menjadi masa lalu setidaknya di tingkat manajerial, tribun mungkin akan menyaksikan suasana membara selama laga yang dinantikan di Stadion Riyadh Air Metropolitano.

Sebaliknya, pelukan yang mempertemukan Gil Marin dan Laporta di Kopenhagen akan mendapatkan kelanjutan baru, melalui jamuan makan siang yang mempertemukan para pejabat kedua klub, dengan kehadiran Rafa Yuste bersama anggota manajemen Barcelona yang ditugaskan mendampingi rombongan dalam perjalanannya ke Madrid.

Para pejabat Barcelona juga akan hadir di tribun utama Stadion Metropolitano, di mana ruang ini, setidaknya, akan menyaksikan pertunjukan kembalinya perdamaian antara kedua klub.