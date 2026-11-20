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Karl-Heinz Rummenigge, anggota dewan direksi Bayern Munich, mempertanyakan kemampuan Jamal Musiala untuk kembali ke performa terbaiknya setelah pulih dari cedera. Ia mengisyaratkan bahwa jika penurunan performanya terus berlanjut, hal itu bisa membuka jalan bagi peninjauan ulang ketentuan finansial kontraknya, yang berlaku hingga 2030 dan, menurut laporan, mencakup gaji tahunan lebih dari 25 juta euro.

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Pernyataan Rummenigge, seperti dilansir "Sky" Jerman, muncul bersamaan dengan kembalinya Musiala ke lapangan saat menghadapi Koln, laga yang berakhir imbang 1-1. Pemain internasional Jerman itu sebelumnya absen selama dua bulan akibat cedera dan masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, di tengah keraguan yang terus membayangi masa depan kariernya.

Ketika ditanya apakah ia sependapat dengan kekhawatiran Uli Hoeness, presiden kehormatan klub, soal kemungkinan Musiala tidak bisa kembali ke performa terbaiknya, Rummenigge tidak menampik skenario tersebut. Menurutnya, hal itu "sangat mungkin dan tidak bisa dikesampingkan".

Ia menambahkan bahwa pengalaman sebelumnya dengan cedera serupa menunjukkan sulitnya seorang pemain kembali ke level yang ia tunjukkan sebelum cedera.

Kekhawatiran Rummenigge tidak hanya menyangkut aspek teknis. Ia juga menyinggung beban finansial terkait kontrak Musiala, yang menurut laporan menerima lebih dari 25 juta euro per tahun. Ia menilai kelanjutan gaji sebesar itu akan menjadi bahan pembahasan jika sang pemain tidak mampu secara konsisten menampilkan level yang diharapkan darinya.

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Anggota dewan direksi Bayern itu menjelaskan bahwa setiap pembahasan mengenai hal ini akan memerlukan komunikasi dengan sang pemain, keluarganya, dan agensinya. Ia menyebut gaji sebesar itu bisa menjadi tidak berkelanjutan apabila timbal balik di lapangan tidak sesuai harapan, seraya menegaskan bahwa semuanya akan tetap bergantung pada perkembangan kondisi Musiala dalam beberapa waktu ke depan.

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Sebelumnya, Hoeness telah membuka perdebatan soal masa depan sang pemain, yang mengalami dua kemunduran selama musim panas, disusul masalah kesehatan yang membuatnya beberapa kali harus menepi dari lapangan. Hoeness secara terbuka meragukan kemampuan Musiala untuk kembali ke performa terbaiknya dan juga menyinggung besarnya nilai kontraknya.

Meski ada kekhawatiran tersebut, untuk saat ini Rummenigge menepis kemungkinan kepergian Musiala. Ia menegaskan tidak membayangkan sang pemain ingin meninggalkan Bayern, dan juga tidak memperkirakan ada klub lain yang berminat merekrutnya dalam kondisinya saat ini.

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Namun, di saat yang sama ia menegaskan bahwa klub akan terus mengkaji aspek finansial. Ia menjelaskan bahwa hingga kini belum ada pembicaraan nyata dengan sang pemain maupun perwakilannya, dan apa yang ia sampaikan tidak lebih dari sekadar gagasan dan kemungkinan terkait masa depannya.