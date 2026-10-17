Tak Ada Jalan Keluar dari Mimpi Buruk? Real Madrid Incar Permalukan Sevilla Lagi

Real Madrid menjalani laga melawan Sevilla pada pekan kesembilan LaLiga dengan bekal keunggulan historis di Stadion Santiago Bernabeu serta rangkaian kemenangan berturut-turut di hadapan pendukungnya, sementara klub Andalusia itu berharap bisa membalikkan keadaan dan mengakhiri kutukan yang sudah berlangsung lama. Di antara angka-angka Kylian Mbappe dan ambisi kedua tim, statistik "Opta" mengungkap sejumlah fakta menarik menjelang duel yang dinanti ini.

- Kutukan historis: Sevilla kalah pada 16 dari 17 laga terakhir mereka di markas Real Madrid pada LaLiga, dengan satu hasil seri, dan belum pernah menang di ibu kota sejak kemenangan 4-3 pada Desember 2008.

- Kekuatan di Bernabeu: Real Madrid meraih kemenangan dalam tujuh laga kandang terakhir di LaLiga, dan hanya sekali mencatat rangkaian yang lebih panjang sejak musim 2020-2021, yakni ketika meraih 10 kemenangan berturut-turut antara April dan November 2025.

- Pertarungan pressing tinggi: Real Madrid memimpin daftar tim dengan tembakan terbanyak setelah merebut bola di area lanjutan pada liga musim ini, dengan 17 tembakan, sementara Sevilla memimpin daftar tim yang paling banyak melakukan perebutan bola di area tersebut, dengan 87 kali.

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- Mbappe mengancam Sevilla: Kylian Mbappe terlibat dalam empat gol dalam empat laga melawan Sevilla di liga, dengan mencetak tiga gol dan satu assist, serta menjebol gawang pada tiga laga berbeda. Ia hanya mencetak gol pada jumlah laga berbeda yang lebih banyak saat menghadapi Real Sociedad, yakni empat laga.

- Perbaikan di luar markas: Sevilla meraih poin pada empat dari enam laga tandang terakhir mereka melawan tim-tim asal Madrid di liga, dengan dua kemenangan dan dua hasil seri berbanding dua kekalahan, setelah sebelumnya kalah dalam tujuh dari sembilan pertemuan melawan tim-tim tersebut.

- Awal luar biasa bagi Sevilla: Klub Andalusia itu belum terkalahkan dalam empat laga tandang mereka di liga musim ini, dengan dua kemenangan dan dua hasil seri. Ini merupakan awal terbaik mereka di luar markas sejak musim 2011-2012, ketika mereka tak terkalahkan dalam enam laga pertama.

- Angka menarik Ruben Vargas: Pemain Sevilla itu melepaskan lima tembakan dalam laga terakhir melawan Levante di liga, menyamai catatan tembakan terbaik seorang pemain dari tim tersebut dalam satu laga tandang sejak awal musim lalu, angka yang dicatatkan Akor Adams melawan Elche pada Januari 2026.

- Keunggulan Mourinho: Jose Mourinho meraih lima kemenangan dalam enam laga LaLiga melawan Sevilla, berbanding satu kekalahan. Timnya juga mencetak enam gol atau lebih dalam dua laga berbeda melawan klub Andalusia itu, dengan skor 6-2 pada Mei dan Desember 2011, pencapaian yang hanya ia raih juga melawan Malaga.

- Kutukan Luis Garcia: Luis Garcia, pelatih Sevilla, kalah dalam enam laga terakhirnya melawan Real Madrid di LaLiga. Meski demikian, ia meraih poin dalam dua dari enam pertemuan melawan Los Blancos ketika Mourinho menjadi pelatih mereka, dengan satu kemenangan dan satu hasil seri berbanding empat kekalahan.



