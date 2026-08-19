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Tagihan pembuka Liga: pukulan ganda untuk Al Nassr

Al Nassr FC vs Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Saudi Pro League
Al Riyadh vs Al Nassr FC
Al Riyadh
M. Maran
S. Al-Nasser
Arab Saudi

Pengumuman Diagnosis dan Durasi Absen Duo Internasional

Al Nassr menerima pukulan ganda menjelang laga berikutnya di Liga Roshn Saudi, setelah pemeriksaan medis mengungkap cedera dua pemainnya, Mohamed Maran dan Saad Al Nasser.

Absennya kedua pemain dari sesi latihan dengan tingkat yang berbeda-beda pun dipastikan, di saat "Al Alami" bersiap melanjutkan kampanye mempertahankan gelarnya.

Hasil rontgen menjelaskan bahwa Maran mengalami robekan pada otot hamstring, yang memaksanya menjauhi latihan dan aktivitas berlari selama hingga 6 pekan, sebagaimana ditegaskan surat kabar Arriyadiyah Saudi.

Pemeriksaan juga menunjukkan bahwa Al Nasser mengalami memar pada sendi kaki yang membuatnya absen dari latihan selama sepekan.

Al Nasser mengalami cedera saat menghadapi Al Fateh, yang berlangsung pada Sabtu dalam pekan pembuka liga, ketika pelatih Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, terpaksa menariknya keluar lapangan pada menit ke-18 setelah ia merasakan nyeri pada sendi kaki.

Saudi Pro League
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
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Dengan demikian, Al Nasser akan absen pada laga melawan Al Riyadh yang dijadwalkan Jumat mendatang, sementara Maran mengalami cedera saat tampil menggantikan Abdullah Al Hamdan pada menit ke-77 dari pertandingan yang sama.

Al Nassr melanjutkan persiapannya untuk laga berikutnya setelah para pemain yang tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Al Diriyah menjalani sesi latihan pemulihan pada Rabu.

Postecoglou diperkirakan akan memulai kerja teknis langsung sebagai persiapan menghadapi Al Riyadh, yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 21.00 waktu Mekkah pada Jumat di Stadion Kota Olahraga Pangeran Faisal bin Fahd di Riyadh, dalam pekan kedua Liga Roshn Saudi.

Al Nassr sebelumnya memulai perjalanannya di liga dengan kemenangan nyaman atas Al Fateh dengan skor tiga gol tanpa balas, sebelum memperkuat awal mereka dengan lolos ke babak 16 besar Piala Raja usai menyingkirkan Al Diriyah dengan skor empat gol berbanding satu gol.

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