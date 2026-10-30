Usai kemenangan berharga yang diraih Real Madrid di kandang rival abadinya, Barcelona, Los Blancos berupaya memanfaatkan dorongan moral besar tersebut dan melanjutkan rentetan hasil positifnya. Namun, kegembiraan menang di El Clasico tak lepas dari sejumlah kekhawatiran, setelah salah satu pilar utama tim mengalami cedera yang bisa membuatnya absen pada laga berikutnya.

Real Madrid bersiap untuk kembali ke persaingan Liga Spanyol saat bertandang ke markas Racing Santander, Minggu mendatang, sebagai awal dari rangkaian tiga laga tandang beruntun sebelum jeda internasional.

Anak-anak asuh pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, menampilkan performa mengesankan sepanjang laga melawan Barcelona di Stadion Camp Nou, dan keluar dengan kemenangan yang memberi mereka dorongan moral penting. Akan tetapi, kondisi pemain Uruguay, Federico Valverde, membayangi persiapan tim menjelang laga berikutnya.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Valverde masih mengalami nyeri akibat cedera yang memaksanya meninggalkan lapangan pada babak kedua laga melawan Barcelona, setelah menjalani sebagian besar babak pertama dengan rasa tidak nyaman.

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Kondisi gelandang tersebut menunjukkan perbaikan bertahap dalam beberapa jam terakhir, tetapi ia belum pulih sepenuhnya hingga saat ini, sehingga statusnya untuk laga melawan Racing Santander menjadi tanda tanya, meski ada indikasi positif mengenai kemungkinan ia tampil di laga itu.

Valverde menjalani latihan individual khusus di pusat latihan Valdebebas sebagai bagian dari program rehabilitasinya untuk pemulihan cedera, dan akan menjalani tes akhir pada latihan besok untuk menentukan sejauh mana kemampuannya untuk tampil melawan Racing Santander di Stadion El Sardinero.

Tim pelatih Real Madrid menangani kondisi pemain Uruguay itu dengan hati-hati, mengingat besarnya peran pentingnya dalam susunan pemain, serta keinginan Mourinho untuk menghindari risiko memainkannya bila ia belum memulihkan kebugaran fisik sepenuhnya.

Angka-angka mengungkap betapa besarnya ketergantungan pada Valverde musim ini, di mana gelandang yang mengenakan ban kapten utama Los Blancos itu telah menjalani 1.071 menit dalam 13 pertandingan di berbagai kompetisi.

Adapun di Liga Spanyol, ia tampil sebagai starter di seluruh sepuluh pekan yang telah berlangsung hingga saat ini, dan total menit bermainnya mencapai 801 menit, menjadikannya salah satu elemen yang paling banyak hadir dan berpengaruh dalam perhitungan tim pelatih.

Kabar menenangkan soal Guler dan Courtois

Sebaliknya, sesi latihan membawa kabar positif bagi Mourinho, setelah pemain Turki Arda Guler dan pemain Belgia Thibaut Courtois sama-sama berlatih secara normal.

Courtois beberapa hari lalu telah pulih dari sakit flu yang membuatnya absen pada laga melawan Barcelona, sehingga kembali ke latihan tim dan menjadi kandidat untuk kembali masuk dalam skuad tim pada laga berikutnya.

Guler pun telah memulihkan kesiapannya setelah berlatih secara normal, sehingga memberi tim pelatih opsi tambahan menjelang laga yang dinantikan melawan Racing Santander.

Perhitungan Mourinho tidak berhenti pada laga melawan Racing Santander, sebab Real Madrid menanti pekan padat yang menuntut penanganan hati-hati terhadap kondisi fisik para pemain, terutama karena menjalani tiga laga tandang beruntun.

Los Blancos memulai perjalanannya dengan menghadapi Racing Santander, Minggu mendatang, sebelum bertolak ke ibu kota Yunani, Athena, untuk menghadapi AEK pada 4 November, lalu menutup rangkaian laga tandangnya dengan bertandang ke markas Valencia di Stadion Mestalla, Sabtu 7 November.

Laga-laga beruntun ini memaksa tim pelatih untuk mengelola beban fisik para pemain dengan cermat, serta menghindari mengurasnya elemen-elemen inti, terutama dengan mendekatnya jeda internasional.

Di antara keinginan untuk membangun di atas kemenangan melawan Barcelona dan kekhawatiran kehilangan salah satu senjata terpentingnya, Real Madrid menanti tes akhir Valverde, yang akan menentukan apakah kapten lini tengah asal Uruguay itu mampu melanjutkan kehadirannya dalam jadwal padat tim, atau Mourinho terpaksa mengistirahatkannya untuk menghindari cederanya kian parah.