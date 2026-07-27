Tadic menyebut Ajax dalam wawancara pertamanya sebagai pemain NEC

Dusan Tadic sangat gembira dengan kepulangannya ke Belanda, seperti ditekankan rekrutan anyar NEC itu dalam wawancara di kanal klub. Gelandang yang juga bisa bermain sebagai penyerang berusia 37 tahun itu meneken kontrak selama dua musim di Nijmegen.

Tadic sebelumnya pernah mengenakan seragam FC Groningen, FC Twente, dan Ajax di Belanda. "Penting untuk ditekankan bahwa saya punya koneksi dengan mantan klub-klub saya di sini, terutama dengan Ajax. Semua orang tahu apa arti klub itu bagi saya."

"Koneksi itu akan selalu ada. Tetapi sekarang saya ada di sini dan saya akan memberikan yang terbaik untuk NEC. Untuk tampil bagus, menang, dan meraih trofi. Saya akan melakukan segalanya untuk klub ini," janji rekrutan anyar itu kepada para pendukung klub Nijmegen.

Tadic sangat cepat merasakan kesan positif terhadap NEC. "Cara klub memperkenalkan diri kepada saya sangat saya sukai. Semua orang yang saya ajak bicara, dari pelatih hingga Marcel Boekhoorn dan Wilco van Schaik, memberi saya perasaan yang bagus soal proyek ini. Saya melihat diri saya bermain di sini dan saya senang itu akan terjadi."

Sang pemain senior melihat NEC bermain dengan cara yang "positif arogan" di bawah Dick Schreuder. "Pelatih ini tidak takut pada apa pun. Dia adalah sosok yang kuat. Selain itu, kami akan bermain di Eropa di sini. Itu akan sangat spesial. Seluruh paketnya terdengar bagus. Di mana saya akan bermain? Itu urusan pelatih. Tetapi saya bisa bermain di mana saja."

Hal lain yang juga menjadi pertimbangan bagi Tadic adalah bahwa di NEC dia bisa memulai langkah pertamanya sebagai pelatih. "Ini akan menjadi proyek jangka panjang dan salah satu ambisi saya adalah menjadi pelatih di kemudian hari. Kami belum membicarakannya secara mendalam, tetapi kami memiliki pandangan yang sama tentang banyak hal."

Untuk sementara, Tadic yang penuh gairah itu belum merasa selesai sebagai pemain. "Saya sekarang fokus pada karier saya sebagai pemain dan saya ingin membuat semua orang di sini menjadi lebih baik."